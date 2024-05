A sementeira do millo acumula retraso este ano, obrigando a botar ciclos máis curtos

Estes días arrinca o forte da campaña de sementeira do millo en Galicia cuns 20 días de retraso con respecto ao ano pasado. As chuvias da pasada semana frearon os traballos de laboreo e preparación das terras e non permitiron entrar até agora nas parcelas para labrar.

A temperatura do solo tampouco foi até agora a idónea para a nascencia, que se podería complicar nas zonas do interior se o calor comeza xa a apertar nas primeiras semanas de xuño, dificultando o desenvolvemento da planta nos seus estadíos iniciais.

O retraso na data de sementeira obriga nalgúns casos a acurtar os ciclos de cultivo para evitar que o millo veña a maduro en pleno outono para o seu ensilado, cando a probabilidade de choivas é maior, o que está a facer que a semente de ciclos máis curtos escasee.

Noutros casos, coa semente xa mercada, as explotacións terán que arriscarse a facer o ensilado máis tarde, se ben nos últimos anos, co incremento das temperaturas durante os meses do verán, as fases de crecemento do cultivo estanse a acurtar e adiantar.

En zonas como a comarca do Deza e o sur de Lugo os protagonistas este ano volverán ser os ciclos 250-300, mentres que no Xallas ou nas zonas de costa da Coruña e Lugo séguese a apostar por ciclos entre 450 e 600.

En Galicia seméntanse unhas 71.000 hectáreas de millo forraxeiro, o 75% das 95.000 que se botan en España, e este ano prevese unha maior competencia de malas herbas nas terras, un dos factores que determina en boa medida a produción final, debido por un lado á humidade que hai no chan e por outro a que os herbicidas de pre-emerxencia aplicados no mes de abril xa perderon efectividade, polo que vai ser clave estar atentos ao estado do cultivo para aplicar o tratamento de post-emerxencia no momento óptimo.

Reaparición do verme soldado

En canto ás pragas, hai preocupación pola posible reaparición do verme soldado (Mythimna unipuncta), que o ano pasado afectou de maneira importante a zonas da provincia da Coruña, principalmente no Xallas e na Costa da Morte, e tamén a fincas da Mariña de Lugo, tanto de millo como de herba.

Esta eiruga defoliadora procede dos Estados Unidos e na actualidade xa se expandiu practicamente a todos os continentes. Até agora os seus danos eran limitados en pradarías e nalgún rodal de millo, pero a primavera seca e con temperaturas altas que houbo o ano pasado adiantou o seu ciclo varias semanas multiplicando os danos.

O verme soldado pasa o inverno como crisálida ou larva enterrada na terra, en función da temperatura de cada zona. O voo de adulto iníciase en maio, coa suba das temperaturas. As leiras nas que o millo se sementou máis tarde e nas que as plantas tiñan as follas máis tenras foron as máis afectadas o ano pasado cando se produciu a eclosión da praga no mes de agosto.

As larvas localízanse polo día na base das plantas e pola noite aliméntanse das follas, defoliando por completo a planta e provocando danos significativos no cultivo, deixando en moitos casos só a nervadura central da folla.

As avelaíñas poñen os ovos na herba, polo que é necesario manter os bordos das terras de millo e a propia plantación o máis limpa posible de herbas, especialmente de gramíneas adventicias (setaria, panico, digitaria), xa que son importantes reservorios da praga.

Analizamos como se presenta a sementeira nalgunhas das principais comarcas produtoras:

José Ramón Loza (CLUN)

“Imos manter o ciclo 600 aínda que nos arrisquemos máis”

José Ramón Loza é o responsable de cultivos da cooperativa CLUN na Mariña, que ten previsto sementar co seu parque de maquinaria unhas 1.300 hectáreas de millo, 600 para ensilar no Centro de Alimentación de Vacún de Irmandiños (CAVI) e outras 700 para socios que ensilan na casa.

As previsións iniciais que tiñan este ano eran aumentar un pouco a superficie labrada con respecto ao ano pasado, no que a colleita na Mariña foi mala e obrigounos a mercar millo noutras zonas para encher os silos.

Pero a estas alturas están aínda comezando a sementar, polo que o retraso é importante. “O ano pasado por estas datas levábamos 450 hectáreas xa botadas pero este ano non levamos practicamente nada, probaramos as máquinas e pouco máis nunhas 6 hectáreas antes de que se puxera a chover”, explica José Ramón.

O ano pasado por estas datas levábamos xa 450 hectáreas botadas pero este ano aínda estamos empezando

Malia a demora, contan poder recuperar nas vindeiras semanas se o tempo se estabiliza e acabar de sementar máis ou menos coma outros anos. “Nestas próximas semanas trataremos de remontar; se o tempo non entorpece máis imos tratar de ir nas datas habituais. Metidos xa en maio non é tan importante que chova puntualmente, como parece que apuntan as previsións para a vindeira semana, porque se logo vén sol e fai vento como os días son grandes, seca ben e pódese traballar sen problema, agás neses momentos nos que está chovendo”, indica.

Teñen previsto traballar de xeito continuo até o 15 de xuño e logo facer resembras puntuais ou fincas de socios que quedan soltas por mor dos últimos cortes de herba. “O traballo de ensilado da herba levabámolo bastante adiantado e iso vainos permitir ter dous equipos de sementeira continuamente traballando, sen ter que dividir os recursos entre a sementeira do millo e o ensilado da herba”, explica.

“Ao sementar máis tarde é necesario que en xuño chova algo”

Aínda que manterán os ciclos que inicialmente tiñan previstos, o parón provocado a semana pasada polas chuvias vainos obrigar a recompoñer o calendario e adiar o ensilado das 400 hectáreas de xestión directa para o CAVI, recollendo antes as que labran para os socios.

Os clientes vanse a ciclos un pouco máis curtos, entre 450 e 500, non hai moita xente que bote o 600 que botamos nós para o CAVI

“Nas fincas que xestionamos nós imos manter o ciclo 600, polo que virá un pouco máis tarde. A data de ensilado dependerá un pouco de como veña a climatoloxía e se vén como o ano pasado tampouco non se retrasará moitísimo. Pero os clientes vanse a ciclos un pouco máis curtos, entre 450 e 500, non hai moita xente que bote o 600 que botamos nós, polo que empezaremos a picar para socios e despois para o CAVI”, prevé José Ramón.

As sementeiras temperáns foran as que mellor se comportaran o ano pasado, polo que ao labrar máis tarde tamén existen máis riscos. “O ano pasado esa parte fora a que salvaramos mellor. Este ano estaremos máis expostos. Co que choveu a semana pasada as terras teñen humidade para as próximas dúas semanas e non teñen problema, pero necesitabamos que o mes de xuño chova algo para asegurar unha boa nascencia”, recoñece o responsable de maquinaria e cultivos de CLUN na Mariña.

Labrar a 60 centímetros de distancia entre regos para que o millo peche antes

O parque de maquinaria de Os Irmandiños estreará para esta campaña unha nova máquina. Trátase dunha sementadora Amazone de 10 corpos a 60 centímetros, o que lles vai permitir labrar 15 centímetros máis estreito que coa outra das máquinas da que dispoñen, unha John Deere.

“Imos labrar máis estreito para que o rego peche antes e tratar deste xeito de aforrar en fitosanitarios porque a planta sombrea antes a terra e non deixa saír ás malas herbas. “Imos manter a mesma estratexia de pulverización que outros anos pero tendo menos competencia de malas herbas. Até agora usabamos un único pase de herbicida en post-sementeira temperá pero nalgunhas ocasións non era suficiente e había que volver a entrar porque non lle daba tempo ao millo a medrar para afogar as malas herbas”, detalla.

Seguiremos botando 90.000 plantas por hectárea, pero distribuídas doutro xeito, con menos anchura entre regos e máis distancia entre plantas

Malia reducir a separación entre regos, o número de plantas por hectárea vai seguir sendo o mesmo. “Botamos a mesma doses, 90.000 plantas por hectárea, só que van distribuídas doutra forma porque os regos van máis xuntos pero as plantas van máis separadas entre si. Até agora labrabamos a 75 centímetros entre regos e a 16 centímetros entre plantas e agora imos pasar a sementar a 60 centímetros cunha distancia de 18-20 centímetros entre plantas”, explica.

Ademais de sombrear mellor a terra, esta distribución da semente ten outra vantaxe, xa que as plantas acceden mellor a todo o abono. “Nós non localizamos, xa que por loxística facilita as cousas e deste xeito a raíz da planta está máis próxima aos nutrientes”, asegura.

A sementadora John Deere ten unha tolva frontal con abonadores pero non se usaba demasiado; nós non acostumamos a localizar, xa que por loxística facilita as cousas

Esta nova máquina é unha das primeiras que vén para Galicia (só hai 3 en España) e supón unha mellora considerable. “Antes tiñamos unha Amazone vella que non tiña corte de tramos, polo que solapaba o millo e moitos clientes non a querían, así que a usabamos sobre todo nas fincas de xestión directa, pero este ano a idea é traballar con elas indistintamente, salvo que o cliente demande abono localizado, que entón ten que ir a John Deere”, conta José Ramón.