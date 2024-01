Publicadas novas axudas para as medidas preventivas contra o lobo

Administración convocante: Consellería de Medio Ambiente

Prazo: Ata 09/02/2024

Resumo:

A Consellería de Medio Ambiente sacou dúas liñas de axudas para subvencionar as medidas preventivas contra o lobo. Unha delas é para os custos derivados da instalación de valados fixos como medida de prevención dos danos. A outra é para a contratación de persoas coidadoras do gando, tamén como medida preventiva ante o lobo.

Instalación de valados

Nas axudas de instalación de valados fixos, subvenciónase a adquisición e a incorporación dos valados que se instalen. Poderanse acoller ás axudas as persoas titulares da explotación gandeira do tipo de gando bovino, ovino, cabrún, porcino de raza celta e equino que figuren incluídas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (Rega) de Galicia.

No caso dos valados fixos electrificados, subvencionarase un cercado por cada rabaño de entre 15 e 30 reses de gando menor ou de entre 5 e 10 reses de gando maior, e un máximo de 2 cercados por explotación cando se supere o número de ditas reses. O importe máximo da axuda será de 3,5 euros por metro lineal, ata un máximo de 1.750 € por valado, IVE excluído.

No caso dos valados fixos con malla gandeira ou cinexética metálica, subvencionarase un cercado por cada rabaño de entre 25 e 50 reses de gando menor ou entre 10 e 20 reses de gando maior, e un máximo de 2 cercados por explotación cando se supere o número das ditas reses. O importe máximo da axuda será de 4,5 euros por metro lineal, ata un máximo de 4.500 € por valado, IVE excluído.

O prazo de presentación das solicitudes de axuda será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG). Debe tramitarse de xeito electrónico. Conta cunha contía de 500.000 euros.

Contratación de persoal

Nas axudas para a contratación de persoas coidadoras subvencionarase o investimento para a contratación de dito persoal, como elemento preventivo dos danos que poida ocasionar o lobo. Como requisito, o pastoreo exercerase sobre as reses da explotación gandeira e nos terreos destinados ao pastoreo do gando da persoa beneficiaria. Poderán acollerse a estas axudas, na primeira liña, os contratos en vigor a partir do 1 de xaneiro do 2024 ata o 30 de novembro de 2024; a segunda liña destínase para o mantemento, desde o 1 de xullo de 2024 ata o 30 de novembro de 2024, do posto de traballo indefinido creado ao abeiro das liñas de axudas do ano 2023. Tamén será obxecto de axuda a actividade de pastoreo que se realice a xornada completa (40 horas semanais), con redución proporcional no caso de xornadas inferiores.

A axuda poderá acadar o 100 % dos gastos subvencionables e fíxase un importe máximo de 18.000 euros de axuda por persoa beneficiaria. Sen superar a porcentaxe anterior, a axuda máxima será de 1.500 euros por persoa e mes de pastoreo a xornada completa. Nos casos dunha duración inferior ao mes ou dunha dedicación inferior á xornada completa, o importe reducirase de forma proporcional á duración do contrato e á dedicación, cun límite de 9 €/hora efectivamente traballada.

O prazo de presentación da solicitude tamén será dun mes a partir de que se publique no DOG. Esta liña de axudas conta cun importe total de 400.000 euros.