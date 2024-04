AGRIMOBI OLIVE-P, nova solución para previr a carencia de fósforo nas oliveiras

O produto debe aplicarse en todas as fases de floración, callado e maduración precoz do froito

A partir do mes de abril o oliveiral entra na fase de floración, que é unha fase determinante para o cultivo, de moi curta duración, na que a demanda de fósforo da árbore aumenta considerablemente polo que é clave previr e corrixir esta carencia para favorecer tanto a floración como a súa fecundación para unha porcentaxe óptima de callado. Para mellorar a nutrición do oliveiral nesta fase, ICL desenvolveu unha fórmula especifica: AGRIMOBI OLIVE-P (11-40-11).

Lembremos que a nova gama de suspensións AGRIMOBI, está caracterizada polas súas moi altas concentracións de nutrientes, grazas ao seu exclusivo proceso de micromolienda e a adición de toda unha serie de axentes tensoactivos e colaboradores, ofrece formulados de alta estabilidade, que combinan as vantaxes dos fertilizantes foliares líquidos coas dos fertilizantes sólidos: alta concentración de nutrientes; fácil dosificación (é máis sinxelo dosificar por volume que por peso); mellor loxística na manipulación e almacenamento do produto; non se xera po; conta cun pH neutro, ideal para favorecer a absorción foliar; e unha alta capacidade de rehumectación.

Previr as carencias de Fósforo con AGRIMOBI OLIVE-P

Dentro desta gama desenvolveuse AGRIMOBI OLIVE-P (11-40-11), que é a solución ideal para previr e corrixir estados carenciais en oliveiral, especialmente de fósforo, na fase de floración. Estamos ante unha suspensión concentrada NPK con alto contido en fósforo, que se aplica mediante pulverización foliar e optimiza a absorción nas follas e a penetración na cutícula, até activar as células metabólicas que conseguen translocar os nutrientes até os órganos diana.

AGRIMOBI OLIVE-P debe aplicarse en todas as fases de floración, callado e maduración precoz do froito. O fósforo é un compoñente esencial que intervén na maioría dos procesos bioquímicos relacionados coa transferencia de enerxía na planta. Nestes procesos nos que intervén o fósforo, achégase a enerxía necesaria para un correcto desenvolvemento e densidade das flores e será determinante no seu polinización, frutificación e inicio do desenvolvemento do froito.

Grazas á súa formulación especial, AGRIMOBI OLIVE-P posúe unha gran capacidade de resolubilización coa humidade ambiental, conseguindo maximizar a taxa de absorción ao aumentar o tempo que estarán dispoñibles os nutrientes na superficie das follas.

Os beneficios desta tecnoloxía son claros e foron testados en campo, destacando os seguintes: formulación específica para as necesidades do oliveiral; axuda á actividade vexetativa, desenvolvemento, crecemento e produtividade do oliveiral; prevén e corrixe estados carenciales especialmente de fósforo; gran capacidade de resolubilización.

Debido a súa elevada concentración e pureza só requírense pequenas cantidades, recomendándose unha dose xeral de 300-450 ml/hl. Esta dose deberá ser axustada atendendo ás condicións específicas de cada parcela e en función do programa completo de abonado. Repetiranse as aplicacións en función do estado nutritivo da árbore e da colleita esperada. En calquera caso, o equipo técnico de ICL poderao asesorar para desenvolver un correcto plan de abonado do oliveiral e aplicar o Nitróxeno de forma correcta no momento máis adecuado para a árbore.

Por último, lembrar que a gama AGRIMOBI Olive conta con máis solucións adaptadas a diferentes fases críticas do cultivo, como AGRIMOBI OLIVE-K, deseñado especificamente para previr e corrixir estados carenciais, especialmente de potasio, na fase formación de óso, engorde e de maduración do froito; ou AGRIMOBI OLIVE Total, con alto contido en nitróxeno, fósforo, potasio e microelementos, especialmente recomendado entre a pre-floración e post-callado de froitos. Tamén o novo AGRIMOBI OLIVE-N, con alto contido en nitróxeno, deseñado para favorecer o crecemento vexetativo.

