Max Verde, a revolución do eucalipto nitens para evitar a micosfarela

A explosión nos últimos anos da micosfarela, unha enfermidade fúnxica que defolia as plantacións xuvenís de eucalipto, trae de cabeza aos propietarios forestais de eucalipto. Desde que se comezou a detectar o problema, alá por 2016, en Viveros Mañente (Foz, Lugo) iniciaron un traballo de selección de procedencias de nitens que presentasen resistencia aos fungos.

O resultado foi o lanzamento no 2021 do eucalipto nitens Max Verde, que nestes últimos anos confirmou en plantacións comerciais as esperanzas que suscitara nos ensaios. En zonas con alto impacto de micosfarela, as plantacións de Max Verde logran un 65% máis de produción en madeira que unha plantación convencional e entre un 20 e un 30% máis en crecementos en diámetro e altura, converténdose na primeira elección das empresas de plantación.

Son todos datos dunha rede de 25 parcelas de ensaios de Viveiros Mañente, con auditoría externa e certificación da firma Xesforest.

Fungo da tinta do castiñeiro

O Max Verde, ademais de resistir aos fungos da micosfarela, presenta tamén a vantaxe de ser resistente nun 98% ao fungo da tinta do castiñeiro, que está tamén afectando as raíces das plantacións de eucalipto nos últimos anos, causando nalgúns casos unha alta mortandade da planta.

En Viveros Mañente, líderes europeos en produción de eucaliptos nitens, son partidarios dunha selección de planta en función da zona e características da parcela, polo que insisten na conveniencia de que empresas de plantación e propietarios forestais se asesoren cos profesionais do viveiro sobre a elección máis adecuada.