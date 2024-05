A gama Fertimón Tech de viñedo, ferramenta para unha defensa perfecta

Atopámonos de cheo en plena campaña do viñedo. Dadas as condicións de elevada humidade e temperatura, o momento actual resulta determinante para o futuro desenvolvemento do cultivo. Tal e como veñen advertindo as estacións de aviso, o ataque de enfermidades fúnxicas (sobre todo de mildiu) e das pragas típicas da zona, é inminente.

Para enfrontalas, ademais da aplicación de produtos fitosanitarios, as medidas preventivas e a nutrición óptima da planta son dúas ferramentas claves que axudan a conformar a defensa perfecta. Unha verdadeira xestión integrada de pragas sempre debe contemplar o maior número de ferramentas posible e complementar unhas con outras.

A día de hoxe, está asumido que non podemos depender só de fitosanitarios convencionais e que o uso de medidas alternativas axuda á prevención de resistencias, á eficacia dos tratamentos e á conservación do medioambiente. Por iso, expoñemos a continuación unha serie de produtos desenvolvidos na gama Fertimón Tech pensados para fortalecer o viñedo, alternar con tratamentos fitosanitarios e aptos para agricultura ecolóxica.

Substancias básicas para combater as enfermidades

SOY: biofunxicida para o control de mildiu , formulado a base de lecitina de soia. Actúa de dúas maneiras, por unha banda elimina a humidade superficial das follas grazas ás súas propiedades físico-químicas lipofílicas. Doutra banda, a súa composición 100% natural estimula a planta, activando os seus defensas naturais e fortalecendo as paredes celulares. Período de seguridade de 30 días.

STALION: trátase dun extracto de ' Equisetum arvense ' (cola de cabalo) pensado como complemento aos tratamentos funxicidas. A UE certificou que esta planta tan versátil ten un efecto xeneralista mediante a inhibición de esporas e mediante un efecto secante. O modo de acción é difícil de definir, seguramente sexa a complexa mestura de moléculas aromáticas, saponinas, sílice e ácidos orgánicos, o que lle outorga propiedades tan beneficiosas. Sen período de seguridade.

BICARB: funxicida de contacto preventivo e curativo contra oídio . Forma unha capa protectora sobre a superficie foliar que provoca o colapso osmótico das células fúnxicas, á vez que evita a instalación de novas esporas a través da alteración do pH. Compatible con fitosanitarios a base de xofre. A diferenza destes, é eficaz a altas temperaturas xa que non provoca fitotoxicidade. Período de seguridade de 1 día.

SANO: bioestimulante a base de clorhidrato de quitosano. Este curioso polímero, en ocasións descoñecido, ten unha longa lista de utilidades en campos como a medicina, o tratamento de augas ou a fabricación de envases biodegradables. O seu uso como substancia básica vén xustificado pola súa función elicitora das defensas naturais, con todo, as súas propiedades van moito máis alá.



É común usalo tras a poda para acelerar a cicatrización e evitar o ataque de yesca. Noutros cultivos, úsase para o tratamento de bulbos polo seu efecto antimicrobiano. Mesmo se estudou que a súa descomposición no solo achega NH4 e CO2. Nós recomendamos aplicalo tras a poda ou ben en períodos como o actual, para previr infeccións de botrite e black-rot. Sen período de seguridade.