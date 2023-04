A gama de abonos máis eficaz para o millo: Fertimón Pro e Fertimón Tech

Fertimón Pro, con tecnoloxía slow, permite unha liberación gradual do nitróxeno, e Fertimón Tech, a nova gama de bioestimulantes do Grupo Soaga, complementa o desenvolvemento do cultivo nas súas fases esenciais

O cultivo do millo precisa dunha fertilización axeitada para obter unha boa colleita en calidade e cantidade. O Grupo Soaga, líder na distribución de produtos agrícolas e gandeiros no noroeste peninsular, dispón de gamas específicas que cubren todas as necesidades do cultivo.

Fertimón Pro, con tecnoloxía slow, permite unha liberación gradual do nitróxeno para cubrir o ciclo completo do millo, logrando deste xeito un abonado racional e eficaz.

É un fertilizante idóneo para aplicar no momento da sementeira, evitando ter que facer un segundo aporte de nitróxeno en coberteira. As doses deben axustarse en función do tipo de solo e dos aportes de purín realizados na parcela.

Fertimón Pro converte as unidades de fertilizante en unidades asimilables para a planta, permitindo deste xeito un aforro económico ao agricultor e á vez, cumplir coas novas regulamentacións, como o Decreto de Nutrición Sostible de Solos Agrarios.

Fertimón Pro compleméntase con produtos da nova gama Fertimón Tech

No seu obxectivo de ofrecer aos produtores as mellores solucións do mercado, o Grupo Soaga vén de desenvolver unha nova liña de produtos con aplicación específica para millo, dentro da súa nova gama Fertimón Tech, que inclúe acondicionadores, correctores, nutricionais e bioestimulantes:

STARTER é un abono con nitróxeno e fósforo que se introduce na liña de sementeira a carón da semente e que facilita a xerminación do millo e o desenvolvemento das raíces nos primeiros estadíos, converténdose en determinante para que a planta forme un bo sistema radicular.

LIBERPLUS é un mobilizador de fósforo que contén células vivas de ‘Pseudomonas putida’. O principal interese agronómico desta bacteria débese á súa capacidade de solubilizar fósforo e calcio, facéndoos dispoñibles para as plantas. Un dos problemas dos chans ácidos abundantes en Galicia é precisamente que o fósforo retrográdase con moita facilidade e Liberplus logra poñer ese fósforo presente no chan a disposición do cultivo de millo. Ademais, é un estimulador do crecemento, ao secretar auxinas, que inducen ao crecemento radicular.

NITROFIX axuda a fixar nitróxeno atmosférico, quedando dispoñible para as plantas. Contén células vivas de ‘Azospirillum brasilense’, unha bacteria que pode vivir tanto nas raíces como nas follas do millo e que lle permiten captar nitróxeno do aire e secretar fitohormonas que estimulan a división celular, reducindo deste xeito os aportes de nitróxeno.

MONZÓN é un mollante para potenciar os efectos dos herbicidas no momento de aplicar os tratamentos e aumentar deste xeito a súa efectividade, sobre todo para o control de gramíneas e herbas de folla estreita.

FERTIMÓN VERDE é un abono foliar que presenta unha formulación líquida en xel, o que permite un maior aproveitamento, ao fixarse moito mellor sobre a superficie foliar do millo, aumentando deste xeito o rendemento e a asimilación do produto.

A nova gama Fertimón Tech sitúa a Soaga á vangarda en biotecnoloxía aplicada ao sector agrícola. Son produtos que se poden mesturar cos insecticidas e herbicidas, tanto de pre-emerxencia e post-emerxencia, o que permite un aforro de tempo e cartos.

Campos de ensaio

Ademais de produtos propios como Fertimón Pro ou Fertimón Tech, o Grupo Soaga distribúe sementes de empresas punteiras, cun catálogo que inclúe variedades de distintos ciclos adaptadas ás condicións de cultivo de Galicia.

Selecciónanse as variedades de millo que mellor se adaptan as condicións edafoclimáticas de cada zona

Para garantir os mellores resultados, a empresa realiza todos os anos campos de ensaio nas comarcas máis produtoras de millo, buscando seleccionar aquelas variedades que mellor se adaptan ás condicións edafoclimáticas de cada zona. Na pasada campaña leváronse a cabo un total de 8 parcelas piloto deste tipo.