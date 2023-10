Así está arrasando o verme soldado as pradeiras

O Mythimna unipuncta ou verme soldado, unha praga procedente de Estados Unidos, está arrasando as pradeiras en varios puntos de Galicia, especialmente na comarca da Mariña lucense.

O verme, o mesmo que xa defoliou fincas de millo este verán, principalmente nas comarcas da Mariña, Xallas e Costa da Morte, está comendo agora tanto as pradeiras permanentes como as temporais que se sementaron máis cedo e que empezan a nacer.

Neste época, a comezos de outubro, coa chegada do frío debería estar hibernando na terra en forma de pupa e non causar problemas, pero as temperaturas anormalmente altas destas semanas favoreceron unha nova xeración da praga que é a que está provocando estragos.

Para poder aplicar un tratamento insecticida nas pradeiras debería contarse coa autorización da Xunta, administración competente na materia, pero de momento dende a Consellería do Medio Rural non se anunciou ningunha medida ao respecto.

Velaquí un vídeo dun gandeiro do concello lucense da Pontenova:

Máis información: