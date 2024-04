Empeza unha nova era para a fertilización orgánica con VIZURA® de BASF

Debido ao desenvolvemento do sector gandeiro nos últimos anos, en España actualmente xérase un volume considerable de xurros e dexeccións. Grazas ao seu importante contido en nitróxeno, maioritariamente amoniacal, o xurro representa un recurso importante ao dispor do agricultor á hora de abonar.

Porén, a aplicación de xurro en chans agrarios en 2020 xerou o 28% das emisións nacionais (principalmente de amoníaco) derivadas das actividades agrarias.

Resulta lóxico entón, que a fertilización e o bo estado agronómico dos solos se teñan en consideración nas estratexias relacionadas co Pacto Verde europeo, así como nas directrices marcadas polos gobernos nacionais. España acaba de publicar o Real Decreto, 1051/2022, cuxo obxectivo é regular o uso sostible da fertilización de cultivos, e concretamente, o uso de xurro para reducir de forma contundente o seu impacto ambiental e maximizar o seu potencial fertilizante. O decreto autoriza o uso de produtos inhibidores da nitrificación, como Vizura® de BASF.

Con Vizura® o agricultor ten ao seu dispor unha ferramenta que lle permite mellorar a eficiencia do nitróxeno do xurro, obtendo incrementos medios de colleita do 7% de materia seca producida de cultivo (media calculada entre máis de 400 ensaios) respecto a un xurro convencional, mentres reduce considerablemente as emisións ligadas á súa aplicación.

O uso de Vizura® no xurro como fertilizante supón un aforro considerable de insumos para o agricultor e moita máis flexibilidade á hora de organizar o traballo de campo. Vizura® retén no chan o nitróxeno achegado co xurro no abonado de fondo durante máis semanas, permitindo que o cultivo o vaia aproveitando a medida que se desenvolve.

Nitrificación, proceso clave do nitróxeno no solo

Ata o 50% do nitróxeno achegado no abonado (mineral ou orgánico) pode perderse sen que as plantas o aproveiten. O nitróxeno do xurro transfórmase en nitrato que, por acción da auga de rega ou choiva, acaba disolto co risco de alcanzar por lixiviación as augas subterráneas. Ademais, cando chega a determinada profundidade, xa non pode ser aproveitado polas raíces do cultivo.

Pero os problemas do nitróxeno non acaban aquí: este nitrato pode ser transformado en óxido nitroso (N2O) e desprenderse na atmosfera pola súa volatilidade.

Esta perda do nitróxeno por lavado ou emisión á atmosfera provoca perdas económicas, xa que reduce a eficacia do nitróxeno achegado, o potencial produtivo e a rendibilidade do cultivo. Tamén hai prexuízos de índole ambiental e social debido a que o lavado e acumulación de nitratos nas augas subterráneas pode chegar a limitar ou impedir o uso de auga de recursos freáticos e a emisión de gases con efecto invernadoiro ten un impacto a longo prazo no cambio climático.

Grazas a Vizura® a redución destas perdas é importante e varía moito en función do solo, podendo mesmo superar o 65%. Doutra banda, dun xurro mesturado con Vizura® tamén se reducen as emisións de gases nitroxenados ata un 45%.

Empeza unha nova era para a fertilización orgánica, onde o xurro pódese utilizar como fertilizante dunha maneira máis eficiente e rendible para o agricultor e máis respectuosa co medioambiente.