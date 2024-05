Balance positivo na Asemblea de Caixa Rural Galega

A Asemblea, celebrada coa presenza do Consello Reitor, aprobou as contas cun resultado histórico

O presidente de Caixa Rural Galega, Manuel Varela, xunto a representantes de Xuntas Preparatorias de localidades como Pontevedra, Melide, Antas de Ulla, Lugo e Vilalba, celebrou a Asemblea Xeral anual da cooperativa de crédito este sábado. Durante a asemblea, destacou o impresionante incremento do beneficio neto da entidade en 2023, que ascendeu a máis de 21 millóns de euros, un aumento do 140% respecto ao ano anterior, marcando un novo récord.

Este significativo crecemento atribúese principalmente á mellora das marxes, impulsada pola subida dos tipos de xuro por parte do Banco Central Europeo, xunto coa rapidez e intensidade desta subida, un cambio notable respecto aos anos anteriores cando os tipos negativos afectaban negativamente ás contas do sector.

A Asemblea tamén revisou o crecemento dos activos da entidade, que superaron por primeira vez os 2.000 millóns de euros, un aumento de máis do 3,50% en comparación co ano anterior. Os depósitos de clientes ascenderon a case 1.900 millóns de euros, mentres que a inversión crediticia neta situouse en 851 millóns de euros, cunha morosidade que pechou o ano no 2,71%, por debaixo da media do sector.

Adicionalmente, a ratio de solvencia da entidade mellorou significativamente, alcanzando o 19,01%, o que reafirma a solidez da Caixa Rural Galega de cara a futuros crecementos e desafíos.

Manuel Varela tamén reflexionou sobre os cambios significativos a nivel global, como a desaceleración da globalización, os desafíos do cambio climático, e as tensións internacionais, incluíndo a guerra de Ucrania e conflitos en Oriente Medio. Enfatizou que, a pesar das incertidumbres de 2024, a entidade está preparada para afrontar un ano de desaceleración económica e complexidade política, mantendo o seu compromiso co desenvolvemento económico e social da rexión a través dos principios de cooperación e solidariedade que definen a Caixa Rural Galega.