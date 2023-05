Proliant®, primeiro formulado de ácido giberélico en millo: máis vigor e rendemento de colleita

A aplicación do produto realízase co millo en estadio de 3 – 5 follas abertas. Pode combinarse na cuba con outros produtos, como herbicidas de post-emerxencia

Proliant® é unha formulación de ácido giberélico (GAE 3) patentada por Valent BioSciences®, con ingrediente activo de orixe natural obtido a partir de fermentación de Gibberella fujikuroi, e exento de límites de residuos. O ácido giberélico é unha hormona vexetal que induce a transcrición de xenes implicados en procesos de crecemento xenerativo e vexetativo, incluíndo o crecemento celular, elongación do talo e produción celular en raíces.

Cunha soa aplicación de Proliant® por campaña á dose de 25 g/ha, cando o millo atópase no estadio de 3-5 follas abertas, conséguese un efecto positivo tanto sobre a parte aérea, aumentando a altura da planta e superficie de fotosíntese, como nas raíces, aumentando a masa radicular para proporcionar maior acceso á auga e nutrientes.

Este maior desenvolvemento permite á planta un establecemento máis rápido e robusto, que axuda a tolerar mellor as posibles situacións de estrés, e resultará nun aumento do rendemento en colleita.

Proliant® conta con autorización de uso tanto para millo de gran como forraxeiro, e é compatible en tratamentos en combinación con outros produtos, e especialmente con herbicidas post-emerxencia.

Resultados de ensaios

Ao longo do período de desenvolvemento do produto, Proliant® foi avaliado con numerosos ensaios oficiais (realizados por empresas acreditadas EOR) en diversos países de Europa para o seu posterior rexistro fitosanitario a nivel zonal. Como síntese de resultados, podemos mencionar que, a nivel europeo, tras avaliar o rendemento en millo gran, obtívose un incremento dun 5% (media de 83 ensaios realizados).

Este incremento de rendemento é maior no caso de millo forraxeiro, onde se obtivo ata un 9% máis de produción (media de 16 ensaios realizados en millo forraxeiro).

A nivel de España, os datos obtidos estiveron en liña cos resultados observados noutros países de Europa, destacando un maior aumento no rendemento de millo forraxeiro en condicións de non irrigación.

O estudo dos resultados obtidos en Galicia resulta especialmente significativo pola consistencia nos resultados tras tres anos de ensaios, nos que as condicións ambientais foron altamente variables, con campañas con episodios de limitacións hídricas (pluviometría significativamente menor á media), e outras con condicións óptimas nas que igualmente se confirmou a eficacia de Proliant®, onde se obtiveron incrementos de rendemento en materia seca superiores ao 20%, en comparación coa testemuña non tratada.

Formulación de calidade

Proliant® é o único produto a base de acedo giberélico autorizado en millo. Fácil de usar, con beneficios inmediatos: efectos visibles cunha soa aplicación.

• Ingrediente activo de orixe natural (fermentación de Gibberella fujikuroi)

• 100% dispoñible para a planta: absorción total e rápida.

• Formulación non pulverulenta.

• Non xera floculación durante a mestura.

• Non necesita mollantes ou adxuvantes.

• Perfectamente miscible con outros fitosanitarios.

• Exento de LMR.

• Seguro para o medio ambiente e para o operador.

• Formulación garantida por Valent BioSciences®

Así pois, coa incorporación de Proliant no seu catálogo, Kenogard reforza o seu compromiso cos agricultores, ao poñer á súa disposición ferramentas eficaces, respectuosas co medio ambiente e seguras para o traballador.