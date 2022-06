“As sentenzas que houbo até o momento reforzan a posición dos gandeiros fronte ás industrias do cártel do leite”

UUAA asegura que o último pronunciamento do Tribunal de Xustiza da UE amplía ate o 11 de xullo de 2024 o prazo de prescrición dos danos causados, o que daría pé a presentar reclamacións aos 27.000 gandeiros galegos que aínda non o fixeron

O conflito do coñecido como cártel do leite, o suposto acordo entre as principais industrias lácteas para repartirse os gandeiros e fixar os prezos durante anos, segue cumprindo prazos cara a unha resolución dos recursos presentados na Audiencia Nacional que se agarda para os vindeiros meses.

En Galicia foron uns 7.000 gandeiros os que deron o primeiro paso para reclamar, o de interromper a prescrición mediante o envío de burofaxes ás industrias que lles recollían o leite entre os anos 2000 e 2013 e nos que se terían dado as prácticas supostamente abusivas.

O groso das demandas non se van presentar até que non haxa unha resolución da Audiencia Nacional sobre a multa da CNMC

Á espera da decisión final da Audiencia Nacional, que podería validar ou desbotar a sanción imposta no ano 2019 pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), atópanse organizacións como Unións Agrarias para empezar a presentar nos Xulgados do Mercantil correspondentes as demandas dos gandeiros aos que representan, uns 5.000 neste caso.

Sentenza do Tribunal de Luxemburgo

Mentres, novas resolucións xudiciais parecen despexar o camiño en favor dos produtores. Unha das cuestións que as industrias están a alegar en contra da multa da CNMC, tanto na Audiencia Nacional como en Xulgados como os de Lugo ou de Granada onde xa se presentaron demandas, é que os feitos xa prescribiron, pero onte mesmo o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ditaba unha sentenza aclarando prazos de prescrición á Audiencia de León nun caso semellante, o do cártel dos coches.

UUAA ten a representación de 5.025 gandeiros, en nome dos que foi enviada comunicación por burofax da interrupción da prescripción

A decisión do Alto Tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, estende até os 5 anos o prazo de prescrición dos danos causados polos fabricantes de automóbiles, o que sería aplicable tamén ao caso das 10 industrias lácteas sancionadas por prácticas ilegais antimercado.

Abre a vía a novas reclamacións

Este feito abre a porta á presentación de novas reclamacións, mesmo por parte de gandeiros que até o de agora non deron ningún paso, segundo asegurou este venres en rolda de prensa o secretario xeral de UUAA, Roberto García.

En Galicia 27.000 gandeiros que non presentaron reclamación teñen agora a oportunidade de facelo até 2024

“Os gandeiros que aínda non presentaron demanda están a tempo de facelo. En Galicia habería uns 27.000 que teñen dereito a reclamar danos e non o fixeron. Agora teñen de prazo ata o 11 de xullo de 2024”, detallou.

A semana pasada, unha resolución do Xulgado número 2 de Lugo, sen entrar no fondo da cuestión, desestimaba a petición de varios gandeiros alegando que a acción estaba prescrita. Os produtores presentaran a demanda no ano 2021 pero non tiñan feito con anterioridade ningún acto de interrución da prescrición.

A semana pasada o Xulgado de Lugo desestimaba a demanda de varios gandeiros, que agora poderían volver reclamar

A raíz do pronunciamento do Tribunal de Luxemburgo, este prazo amplíase a cinco anos, polo que non remataría no 2020, un ano despois da resolución de sanción da CNMC contra as industrias lácteas, senón no 2024. “Agora van ser 5 anos para a presentación de reclamacións. Isto abre a posibilidade de que estes gandeiros podan volver presentar a demanda, tendo como data límite o 11 de xullo de 2024”, explica UUAA.

Probar os danos de xeito individual

Polo de agora a única sentenza que entrou sobre o fondo do asunto, a dos xulgados de Granada, acredita que existiu cártel e polo tanto, “que hai delito”, insistiu Roberto García. “Temos todas as de gañar para que aos gandeiros se lles devolva todo o que de xeito ilegal lles foi usurpado por parte das industrias en todo este tempo. Neste momento non hai ningunha sentenza que no fondo dea a razón ás industrias”, asegurou.

A sentenza do Tribunal de Xustiza da UE faculta aos xuíces para fixar, con certa discrecionalidade, o importe do dano causado

“Estamos convencidos de que os tribunais darán a razón aos gandeiros. O que queda por determinar é a contía do dano causado e iso vai depender da cuantificación individual que hai que facer e na que vai ser determinante o proceso de proba que cada gandeiro de xeito individual vai ter que facer dos litros vendidos, o prezo de venda e o prexuízo causado”, afirmou.

“Canto máis tempo pase, máis cara lles vai saír a factura ás industrias”

Unións Agrarias asociouse para iso con Eskariam, un bufete especializado de Madrid ao que tamén se adheriu Agromuralla, que representa en Galicia a outro milleiros de afectados. Contan deste xeito co respaldo de técnicos en peritaxes para poder valorar e acreditar o dano sufrido por cada unha das granxas.

A asociación de Industrias Lácteas e 8 empresas a título individual recorreron a sanción da CNMV na Audiencia Nacional

O secretario xeral de UUAA fixo un chamamento ás industrias a “artellar fórmulas para resolver unha débeda que teñen cos gandeiros desde o ano 2000”, dixo. “Nos vindeiros meses, cando a Audiencia Nacional confirme a multa, as industrias van ter que aprovisionar xa esas débedas”, avanzou, polo que se decantou por unha fórmula “que o faga viable e que aforre más gastos ás industrias, porque a medida que pase o tempo máis cara lles vai saír a factura”, insistiu.