“Os animais gañadores dos concursos morfolóxicos teñen que ser boas vacas leiteiras”

Falamos co lugués Bonet Cid Salgado que exerceu de xuíz este ano no Concurso de Feiradeza e do Open Internacional da Raza Frisoa. Coñecemos os motivos da elección da vaca gañadora e os aspectos que máis valora da raza

O xuíz Bonet Cid e o gandeiro Abel Carballo Penas, coa vaca Gran Campioa do Open Feiradeza 2023.