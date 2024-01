Bisannia Pradera Selenio: fertilizante, caliza e selenio nunha soa aplicación

Bisannia Pradera Selenio é un abono desenvolvido por Delagro, único no mercado, que combina a aplicación de fertilizante e caliza nun mesmo produto. Ao mesmo tempo, na súa formulación leva incorporado selenio, un mineral fundamental para as vacas.

Bisannia Pradera Selenio é un fertilizante pensado para zonas de montaña e media montaña que se caracterizan por un manexo difícil debido á orografía do terreo. Todas aquelas zonas de montaña e media montaña, tan abundantes en Galicia, son susceptibles de utilizar este produto, aínda que isto non exclúe a outras zonas. En palabras de Alonso López, Product Manager de Delagro: “Trátase dun excelente produto para usar en todas aquelas zonas nas que, pola orografía ou o clima, non se pode acceder con facilidade. Desta forma, nunha vez aplicamos caliza e fertilizante”.

O novo deste produto radica na súa formulación e a súa aplicación. No relativo á súa formulación, de base nitroxenada, conta cunha caliza granulada máis avanzada do mercado: Calcampo Plus. Desta forma obtemos un fertilizante cuxo beneficio é dobre: realizamos unha achega de fertilizante ao mesmo tempo que aportamos caliza para corrixir o pH, logrando un maior aproveitamento de nutrientes por parte a planta.

Bisannia Pradera Selenio mellora a eficiencia do abonado, ao achegar dous produtos nunha mesma aplicación. Isto contribúe a mellorar o manexo naquelas zonas de montaña. “Bisannia Pradera Selenio supuxo unha revolución e un gran éxito debido á súa forma de aplicación, xa que facilita moito o manexo ao gandeiro, por non falar do aforro de diñeiro e tempo que supón o non ter que facer varias aplicacións”, continúa Alonso.

A gran fortaleza de Bisannia Pradera Selenio está na súa formulación e facilidade de manexo

Outra das grandes virtudes que ten este produto é que na súa formulación leva incorporado Selenio. O Selenio, de maneira natural, adoita estar dispoñible en cantidades insuficientes nas forraxes, tendo que realizar, en ocasións, suplementación nos animais para que teñan niveis correctos deste mineral.

O Selenio é fundamental na eficiencia reprodutiva, tanto das femias como dos machos; así como tamén para a fase que vai desde o nacemento até o destete dos tenreiros. Existen estudos que relacionan os niveis correctos de Selenio dos becerros cun maior aumento de peso (Guyot et al., 2006).

Nos tenreiros que se alimentaron co costro de mellor calidade, proveniente das vacas que recibiron o selenio na súa forma orgánica constátase unha maior inmunidade. Así mesmo, os índices de diarrea diminuíron significativamente. Ademais dunha mellor saúde, os xatos presentaron unha maior ganancia de peso e, por tanto, foron destetados en óptimas condicións. Dita situación tamén se viu no estudo realizado por Davis et al., 2005.

Bisannia Pradera Selenio é un produto distribuído por de Delagro que se comercializa en todas as súas cooperativas socias e distribuidores.

Máis información:

Alonso López Product Manager Delagro

Teléfono: 608 67 34 83

www.delagro.org