Syngenta os seus avances en innovación e agricultura dixital

Syngenta mostrou a máis de 150 agricultores do Centro e Norte de España o potencial da combinación tecnolóxica da xenética, química, bioloxía e agricultura dixital na semente de cultivos sostibles extensivos de cereal, millo e xirasol.

O responsable da unidade de sementes para cultivos extensivos en Syngenta España, Manuel Salvador Fernández destacou ao comezo da xornada: “en Syngenta coñecemos ben as demandas actuais dos agricultores. Nós cremos que xa non vale traer solucións illadas para resolver problemas illados. O camiño cara a uns cultivos máis rendibles e sostibles pasa pola innovación en tecnoloxías combinadas, de xenómica, biocontrol e bioestimulación e tamén unha protección vexetal cun mellor perfil.”

Técnicos expertos de Syngenta en tecnoloxías de mellora e protección vexetal presentaron aos participantes nesta xornada de transferencia tecnolóxica novas ferramentas para mellorar a produción, rendibilidade e sustentabilidade no manexo dos cultivos clave na zona.

A marca de vehículos Toyota e de tractores John Deere compartiron a xornada con Syngenta, mostrando as súas últimas innovacións incorporando estas tecnoloxías na súa maquinaria. Con estas máquinas os agricultores presentes puideron presenciar unha demostración de semente variable de xirasol en campo.

A agricultura dixital foi unha das protagonistas da xornada e nesta liña Syngenta presentou o seu programa de experimentación CROPEX® asociada a súa plataforma dixital de xestión de explotacións CROPWISE®.



CROPEX® é un programa experimental que recolle e analiza datos de toda a rede europea de ensaios tecnolóxicos de Syngenta realizados coas súas principais xenéticas de sementes de cereal, millo, colza e xirasol de Syngenta en combinación con solucións biolóxicas de protección e estimulación e a aplicación de tecnoloxías dixitais da compañía. Desta maneira recóllense e procesan unha enorme cantidade de datos que se correlacionan para establecer finalmente cales son as combinacións varietais e tecnolóxicas máis exitosas para cada parcela e condicións de cultivo.

En palabras de David Millán, experto en cultivos extensivos en Syngenta: “A través da potente rede de ensaios CROPEX® desenvolvemos e estudamos os nosos híbridos, que en combinación con produtos innovadores representan unha solución específica para as necesidades individuais dos nosos agricultores. Enfocámonos na rendibilidade e a sustentabilidade, adaptándonos ás condicións ambientais cada vez máis extremas e a maiores presións de pragas e enfermidades”.

Esta xenética inclúe variedades de millo con tecnoloxía ArtesianTM, unha ferramenta para combater o estrés hídrico, como son SY Andromeda ou SY Carioca; ou a última xeración de xirasol, coa tecnoloxía A.I.R.TM, que foi a última en incorporarse ao catálogo de Syngenta, ofrecendo flexibilidade no control de malas herbas grazas á súa tolerancia ás materias activas pertencentes ás familias das imidazolinonas. Outra novidade foi ExpressTM que teñen os híbridos de xirasol sulfo, como Suzuka HTS, unha variedade líder entre as dúas Castillas, e Subeo HTS, un híbrido referente e de futuro no segmento alto oleico.

Entre os parámetros correlacionados en CROPEX® está a captación de nitróxeno, onde solucións biolóxicas como Nutribio N® poden achegar a eficiencia necesaria para o máximo rendemento do cultivo nesa captación. Esta combinación de xenética e bioestimulación viuse reforzada coa selección dunha estratexia de protección vexetal fronte ás principais malas herbas que afectan ao millo con solucións como Evolya® ou Elumis® ou en xirasol con Listego® ou Primextra®.

Unha das ferramentas esenciais para a centralización e xestión de todos estes datos para facilitar a toma de decisións á hora de xestionar os seus cultivos é a nova plataforma dixital de xestión CROPWISE®. En palabras de Fernando Plaza, responsable da área de Agricultura Dixital en Syngenta: “Cropwise integra numerosas ferramentas que permiten entre outras funcións a vixilancia a pé de campo e de forma rápida de pragas, malas herbas e enfermidades, xeolocalizando todos os datos. Incorpora ademais o seguimento por imaxe satelital, permitindo diferenciar zonas de produtividade e optimizar o uso dos insumos, e tamén unha ferramenta específica para axudar ao agricultor para seleccionar a mellor variedade de semente de forma personalizada e adaptada ás súas condicións de cultivo”.

Syngenta mostrou a integración das prácticas de agricultura rexenerativa e de conservación en toda a súa innovación, coa saúde do chan como principal piar. Desta forma os asistentes á xornada puideron coñecer a ferramenta dixital “Interra® Scan”. Un novo escáner que ofrece mapeo de chans en alta resolución de ata 27 capas de información, brindando á produtores información precisa sobre a saúde do chan das súas explotacións.

