Cambios que lle afectan ás terras de millo na nova PAC

Comeza a sementeira de millo en distintas zonas de Galicia e este ano coincide en plena campaña de solicitude única da PAC, retrasada con motivo da entrada en vigor do novo período 2023-2027, que trae cambios importantes a respecto das terras de cultivo.

Cada ano seméntanse en Galicia unhas 70.000 hectáreas de millo forraxeiro. Constitúe un dos ingredientes principais das racións de alimentación das vacas de leite e un xeito de abaratar o cebo dos xatos nas explotacións de carne.

Os cambios derivados da entrada en vigor de novas medidas recollidas na Política Agraria Común, como os ecorreximes, incentivan a adopción por parte das explotacións de determinadas prácticas, como as rotacións con cultivos mellorantes.

As decisións de sementeira do outono condicionarán as axudas que se poderán pedir o ano que vén

As novas esixencias son tamén unha oportunidade para lograr fondos complementarios, para incrementar a suficiencia alimentaria das ganderías e para reducir as necesidades de fertilización e o uso de herbicidas, pero cos custos de gasóleo, sementes e abonos en niveis elevados cada granxa terá que valorar o seu caso particular en función da terra, a man de obra ou a maquinaria dispoñible.

As decisións de sementeira deberán anticiparse e ser meditadas, xa que van condicionar en boa medida as axudas que van poder cobrar as explotacións, tanto na actual campaña como nas vindeiras.

Tratamos de respostar ás principais dúbidas que xorden da aplicación da nova normativa da PAC:

– O cultivo de millo condiciona o cobro da PAC?

– A nova PAC inclúe unha condicionalidade reforzada que esixe o cumprimento dunha serie de requisitos mínimos para acceder ás axudas. Entre eles está manter unhas boas condicións agrarias e medioambientais (BCAM). De non cumprírense podería haber penalizacións e mesmo a perda do dereito ao cobro da PAC por parte da explotación.

As explotacións que boten menos de 10 ha de millo non están obrigadas a facer rotación de cultivos

Entre as boas prácticas de obrigado cumprimento que afectarían ás terras de millo atópase a BCAM 4, na que é obrigatorio deixar unha franxa de protección de polo menos 5 metros sen labrar a ambos lados de ríos, regatos ou cauces de auga; a BCAM 5, que prohibe labrar a terra na dirección da máxima pendente cando a pendente media sexa superior ao 10%; a BCAM 7, pola que todas as parcelas da explotación deberán rotar de cultivo polo menos unha vez cada 4 anos; a BCAM 8, que esixe dedicar cando menos o 4% da superficie adicada a terras de cultivo da explotación a elementos non produtivos; e a BCAM 10, que obriga á aplicación localizada do purín, ao soterramento do esterco, a contar con plans de abonado e a rexistrar no caderno de explotación as operacións de fertilización realizadas.

– Hai que cumprir este ano con todas estas boas prácticas?

– A prohibición do uso de prato ou abano para o xurro entra en vigor o 1 de xaneiro do vindeiro ano, ao igual que a necesidade de plans de abonado, que serán obrigatorios a partir de setembro de 2024, mentres que o caderno dixital aplicarase de xeito escalonado a partir do 1 de setembro deste ano en función do tamaño da explotación, sendo necesario para aquelas que declaren máis de 30 ha de terras de cultivo na PAC.

As explotacións que declaren máis de 30 ha a millo deberán cubrir o caderno dixital a partir de setembro

Como consecuencia da guerra de Ucraína, a Comisión Europea estableceu excepcionalmente para este ano que na campaña da PAC 2023 non é necesario cumprir coa BCAM 8, no relativo á porcentaxe mínima do 4% de elementos non produtivos, agás no caso de acollerse ao ecorrexime de espazos de biodiversidade; e á BCAM 7, de rotación de cultivos, excepto para os produtores que se acollan ao ecorrexime de rotación con especie mellorante ou sementeira directa, que xa deberán cumprir este ano.

– Todas as explotacións deberán cumprir coa rotación a partir do ano que vén?

– O cumprimento da obriga de rotación nas terras de cultivo non se esixe cando a superficie cultivada sexa igual ou inferior a 10 ha, cando o 75% das terras de cultivo se utilicen para producir herba, forraxes herbáceas ou leguminosas ou cando o 75% da superficie agrícola total da explotación sexan pastos permanentes. Estes mesmos supostos tamén permiten non estar obrigados a deixar sen cultivar o 4% das terras.

Todas as parcelas da explotación adicadas a terras de cultivo deberán rotar polo menos unha vez cada 4 anos a non ser que no 75% da superficie se bote herba

– En que consiste a rotación?

– Se a explotación non entra en ningún dos supostos anteriores, deberá mudar o cultivo polo menos unha vez cada catro anos en todas as parcelas. Esta diversificación será máis esixente a medida que aumenta a superficie cultivada, de xeito que entre 10 e 20 hectáreas débense labrar polo menos 2 cultivos diferentes sen que o maioritario supoña máis do 75% da superficie; entre 20 e 30 hectáreas a superficie do cultivo maioritario non pode superar o 70%; e se se labran máis de 30 hectáreas esíxense cando menos 3 cultivos, sen que o maioritario supere o 70% da superficie e a suma dos dous maioritarios o 90%.

O ‘pago verde’ do anterior período era máis simple que a actual rotación, aínda que tamén esixía diversificación de cultivos

– A rotación dentro do mesmo ano cumpriría?

– Si, pero esta rotación ten que manterse durante 3 anos. Non se permite xustificar o uso de cultivo secundario intraanual como opción á rotación exclusivamente no terceiro ano se non se usou nos 2 anos anteriores, é dicir, non serviría botar 2 anos unicamente millo e o terceiro ano sementar un cultivo de inverno ao colleitar o millo.

– En que campaña se fará a comprobación?

– O FOGGA comprobará no ano 2025 o cumprimento da esixencia de rotación de cultivos tendo en conta os cultivos declarados en cada parcela nos tres anos previos. Isto implica que se no 2021 e 2022 se botou millo nas mesmas parcelas, ben este ano ou o ano que vén habería que sementar un cultivo diferente ao millo nesas fincas.

No caso de acollerse á opción de rotación dentro do mesmo ano miraranse só os dous anos anteriores. Isto implica que as explotacións que botan millo sobre millo non poderían deixar as terras baleiras e este ano xa terían que botar algo nesas parcelas de cara ao inverno.

– Que se considera cultivo principal e cultivo secundario?

– Ten consideración de cultivo principal aquel que ocupe máis tempo na parcela entre o 1 de xaneiro e o 30 de abril de cada ano, de maneira que en Galicia o millo sería considerado cultivo secundario e o cultivo de inverno o principal. Isto obriga a unha planificación por parte das explotacións, dado que o cultivo principal para a PAC do ano que vén será o que se semente en outubro deste ano.

– Poden deixarse baleiras as terras do millo?

– No caso de que unha explotación estea obrigada a cumprir coa BCAM 7 de rotación nas terras de cultivo (máis de 10 hectáreas cultivadas e menos do 75% da superficie adicada a cultivos herbáceos ou a prado permanente) pero opte por botar millo sobre millo nas mesmas parcelas, no último ano (2025), non poderá sementalo, estando obrigado a cambiar de cultivo.

Se se bota na mesma parcela unicamente millo durante tres anos no cuarto ano habería que sementar outro cultivo ou botarlle raigrás todo o ano

– Considérase barbeito non sementar un cultivo de inverno?

– Para declarar barbeito as fincas teñen que estar sen cultivo durante 6 meses entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro, polo que o período establecido na normativa non se adapta aos ciclos de cultivo habituais en Galicia. Deixar as fincas baleiras no inverno, unha práctica que realizan algunhas explotacións nunha parte das parcelas unha vez ensilado o millo, non estaría xa que logo considerado barbeito, pois non entraría dentro do fixado na norma da nova PAC, aínda que pasen máis de 6 meses de separación entre cultivo e cultivo.

– Que ocorre se non se deixan sen labrar os 5 metros de marxes fluviais?

– Aínda que non está aínda aprobado o decreto de penalizacións, este incumprimento vai ser considerado unha infracción grave. Con todo, moitas destas franxas en torno aos cauces de auga non aparecen marcadas debido ás deficiencias que ten o SIGPAC nesta campaña a este respecto.