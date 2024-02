“Conta cos produtos lácteos europeos”, un proxecto para divulgar os beneficios do sector

A Inteprofesional Láctea (InLac) promoveu un intenso calendario de accións divulgativas en España e Bélxica para poñer en valor os valores vinculados á sustentabilidade e protección do medio ambiente, sen esquecer o fomento do consumo de polo menos 3 lácteos ao día. Só en medios de comunicación lográronse máis de 121 millóns de impactos grazas a esta campaña

Os consumidores son cada vez máis conscientes de todo o que hai detrás dun vaso de leite, un anaco de queixo ou un iogur. Conservación das paisaxes, beneficios saudables e apoio ás comunidades de produtores locais, entre outros.

Valores que contribuíu a difundir a campaña impulsada pola Organización Interprofesional Láctea (InLac), con apoio da UE, para poñer en valor a aposta pola sustentabilidade do sector lácteo, así como os aspectos nutricionais e saudables do leite e os alimentos lácteos.

Este programa europeo de produtos lácteos sostibles (“Sustainability Friendly European Dairy Program”) que comezou no 2022, contempla diferentes accións en España e Bélxica ata 2024.

As accións da campaña europea informáronlle á sociedade, en moitos casos residentes en núcleos urbanos, como os produtores, a industria láctea, a produción do leite e os alimentos lácteos contribúen a mitigar o cambio climático; conservar a biodiversidade, loitar contra o despoboamento; fomentar economía e emprego rurais e incentivar a innovación.

E fíxoo coa axuda do Comité de Sustentabilidade Láctea, conformado por expertos de referencia nos seus respectivos ámbitos, como Rosaura Leis, Rosa María Ortega, David Yáñez, Fernando Estellés, Salvador Calvet, Tomás García-Azcárate ou a chef Pepa Muñoz.

Os impactos alcanzados en medios de comunicación superaron os 121 millóns, o que mostra a importancia deste tipo de actividades informativas con respaldo europeo.

Enquisa cos consumidores

Como punto de partida para coñecer mellor ao sector e proceder despois ao impulso da campaña informativa, contouse cos resultados da “Análise de posicionamento dos lácteos europeos”, realizado por Ikerfel para a Interprofesional Láctea, que achegou información valiosa sobre a percepción que teñen os consumidores sobre estes alimentos.

Un 73% dos consumidores consideran que os lácteos son sostibles desde o punto de vista social e ambiental

A enquisa presentada ao comezo da campaña, en xuño de 2022, constatou que practicamente o 90% dos consumidores consideran que as variables que en maior medida se asocian ao leite e aos lácteos fan referencia ás propiedades do alimento, como a achega de calcio e vitaminas, a súa percepción de básico na alimentación, a imaxe de alimentos sans e saudables, a achega de enerxía… e o 73% dos consumidores consideran que os lácteos son sostibles principalmente desde o punto de vista social e ambiental.

Ao mesmo tempo, e a pesar de que o 72 % do total da poboación declaraba coñecer que a cantidade diaria recomendada de lácteos é de 3 ao día, ao redor de dous terzos da poboación non consome a cantidade recomendada.

Dous terzos da poboación non chega á cantidade recomendada de 3 lácteos ao día

A campaña, tal e como lembrou o presidente de InLac, Daniel Ferreiro, contribuíu a poñer en valor que as ganderías europeas, na súa inmensa maioría de carácter familiar, son un motor de revitalización para os núcleos rurais e que as industrias lácteas convertéronse en moitos casos nas principais ou únicas industrias coas que contan moitos dos nosos pobos na UE. A presenza de gandeiros, cooperativas e fabricantes contribúe, en suma, a manter vivas as zonas rurais, fixando poboación e creando emprego, tal e como remarca o presidente.

Ferreiro lembrou que mesmo a FAO recoñece que o desenvolvemento do sector lácteo é vital e desexable, xa que se trata “dun instrumento sostible, equitativo e poderoso para lograr o crecemento económico, a seguridade alimentaria e a redución da pobreza”, porque “a actividade láctea é unha fonte regular de ingresos; proporciona alimentos nutritivos; diversifica os riscos; mellora o uso dos recursos; xera emprego; crea oportunidades para as mulleres; e proporciona estabilidade financeira”.

Accións de divulgación en España e Bélxica

A campaña está a canalizar as súas mensaxes a través dunha intensa actividade de comunicación, publicidade, relacións públicas e redes sociais entre 2022 e 2024, incluíndo o vinilado do tranvía de Bruxelas, cidade onde se organizaron dous foros profesionais e de debate coa presenza de expertos de referencia do ámbito europeo. Tamén se promoveron importantes acordos de colaboración con grandes grupos editoriais para a publicación de contidos e difusión dos valores nutricionais e sostibles dos alimentos lácteos.

Estas accións, tal e como subliñan desde InLac, permitiron fomentar o consumo de polo menos 3 lácteos ao día en España e Bélxica; sen esquecer a información sobre os valores vinculados coa sustentabilidade e a protección do medio ambiente, un compromiso de todo o sector.

Os valores nutricionais dos lácteos suman atractivo para defender o seu consumo, no marco dunha dieta equilibrada, como a Mediterránea e a Atlántica. Os lácteos achegan proteínas e hidratos de carbono, fundamentalmente en forma de lactosa, ademais de calcio, potasio, fósforo, zinc e outros minerais, así como vitamina B12, A C, D entre outras. “Tres lácteos ao día” (leite, queixo e iogur) é a media recomendada pola Fundación Española da Nutrición (FEN) e polas guías nacionais e internacionais de referencia.

Un ración de lácteos equivale a unha cunca de leite, 2 iogures ou 30 gramos de queixo semicurado

A catedrática en Nutrición e Doutora en Farmacia da Universidade Complutense de Madrid, Rosa María Ortega, tamén representante do Comité de Sustentabilidade Láctea na campaña “Conta cos produtos lácteos europeos”, lembra que unha dieta equilibrada inclúe 2-3 racións de lácteos ao día en nenos e adultos e 3-4 se falamos de certas etapas e colectivos con necesidades adicionais, como durante a adolescencia, en mulleres embarazadas ou durante o período de lactación, na idade avanzada e no caso dos deportistas.

Unha ración de leite equivale a 200-250 mililitros (unha cunca ou vaso) e a ración de iogur sitúase nos 250 gramos (2 iogures). A porción de queixo semicurado ou curado recomendada rolda os 30 gramos e, a de queixo fresco chega ata os 60 gramos ao día.