“Usándoo en fondo, BLUE STAR MAIZ, pode mellorar a produción de millo até nun 14%

BLUE STAR MAIZ é fertilizante bioestimulante ideal para usar abono de fondo en millo. Achega nutrientes específicos adaptados á acidez do solo que caracteriza os cultivos do norte de España, mellorando así a eficiencia da planta na captación e aproveitamento dos nutrientes dispoñibles no solo. A súa fórmula, especificamente deseñada para o millo foi contrastada durante os últimos anos con excelentes resultados.

O elemento diferenciador de BLUE STAR MAIZ respecto doutros fertilizantes é que leva incorporada na súa formulación TECNOLOXIA CONTRIBUTE, que achega ao abono dúas bacterias: azospirilum brasilense e Pseudomona Putida. Todos estes microorganismos producen unha serie de reaccións no solo que inflúen directamente no desenvolvemento dos cultivos: solubilizan fósforo, solubilizan potasio, producen hormonas, xeran encimas con diferentes usos, ben sexan encimas que nos permitan combater patóxenos, encimas que nos permitan degradar a materia orgánica etc.

Alonso López, Product Manager de Delagro, con máis de 30 anos de experiencia ás súas costas no sector agrícola galego, explícanos que “o azospirilum brasilense fixa o nitróxeno atmosférico que temos en forma de amonio que é moito menos lixiviable que un nitrato, de forma que está dispoñible para a planta durante moito máis tempo”. É importante destacar que o efecto que teñen as bacterias no cultivo non é inmediato, pero é moito máis sostido no tempo. A súa achega é continua ao longo de todo o cultivo, de forma que este desenvólvese de forma máis homoxénea e equilibrada, o que reduce o risco de que sufra enfermidades.

Outro dos beneficios é que favorece a produción de hormonas (auxinas) favorecendo o desenvolvemento da raíz e a maiores contén contén tres encimas diferentes fixadoras do nitróxeno. O azospirilum brasilense produce sideróforos, o que lle outorga unha gran capacidade antifúnxica. En palabras do propio Alonso, “BLUE STAR MAIZ favorece o desenvolvemento das raíces de forma que a planta pode aproveitar mellor os nutrientes que hai no solo. A consecuencia directa disto é que medrará máis e mellor. Estudos realizados por IDEAGRO, empresa líder de investigación agrícola en España demostran que pode producirse até un 14% de incremento de produción”.

Outro dos elementos diferenciadores de BLUE STAR MAIZ é a pseudomona pútida. “En solos con materias orgánicas moi altas hai moito fósforo non asimilable. Se conseguimos que ese fósforo se mineralice e póñase ao alcance da planta auméntase a cantidade de nutrientes dispoñibles, logrando un mellor desenvolvemento do millo” dinos Alonso López. A pseudomona putida, á parte do visto anteriormente caracterízase porque inhibe o crecemento de fungos patóxenos, mellorando así a saúde da planta.

Sen dúbida, BLUE STAR MAIZ converteuse no abono de fondo referencia do mercado pola súa exclusiva formulación. Os beneficios que achega ao millo fai que as producións sexan maiores e de mellor calidade.

Máis información:

Alonso López, Product Manager Delagro

Teléfono: 608 67 34 83

www.delagro.org