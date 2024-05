Representantes dunha das maiores cooperativas gandeiras de Italia visitan CLUN

Representantes da CIA Agricoltori delle Alpi e da AGACA visitaron este mércores a sede da cooperativa e unha das súas ganderías socias no marco do proxecto Erasmus+ “Up-Farming”. Unha gandeira socia de CLUN participou neste proxecto

O director da CIA Agricoltori delle Alpi (Confederación Italiana de Agricultores) xunto con dúas persoas da súa Área de Proxectos e Formación e representantes da AGACA (Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias), visitaron este mércores dúas das ganderías socias da cooperativa rural galega CLUN, así como a súa sede en Ames. Acompañándoos estivo José Ángel Blanco Purriños, presdiente da cooperativa CLUN e Rafael García, responsable de compras de leite de CLUN.

O motivo deste evento é o peche do proxecto Erasmus+ “Up-Farming”, un proxecto impulsado por AGACA e pola CIA Agricoltori delle Alpi. Con esta iniciativa preténdese apoiar ás pequenas explotacións propoñendo solucións vinculadas á aplicación da sustentabilidade, actuando en dúas vertentes: sensibilizar ás explotacións agrícolas/agricultores, e apoiarlles para que comuniquen ao público (provedores, consumidores, e sociedade en xeral) o que realmente fan en materia de sustentabilidade. De feito, durante esta xornada farase unha presentación dos resultados do proxecto a diferentes stakeholders, así como a potenciais consultores ou explotacións interesadas en formar parte dunha nova rede para darlle continuidade ó mesmo.

Para lograr este obxectivo, no marco do proxecto desenvolveuse un curso para formar a consultores capaces de acompañar aos agricultores no camiño da sustentabilidade, no cal participaron 10 xóvenes gandeiros, 5 de Italia e 5 de España. Unha das estudantes participantes no proxecto foi Andrea Canosa, da explotación Dego S.C. socia de CLUN.

A través do encontro de hoxe, os representantes da AGACA e da CIA Agricoltori delle Alpi, unha das organizacións agrícolas profesionais máis grandes de toda Europa, coñeceron o que se fai en materia de sostibilidade (e comunicación) nas explotacións da nosa rexión da man de CLUN.

A directora de Marketing e Comunicación de CLUN, Jessica Rey Gómez, realizou unha presentación sobre todo o traballo que realizan dende a cooperativa CLUN. Seguidamente, AGACA e a CIA Agricoltori delle Alpi presentaron este proxecto internacional impulsado por ambos e que inclúe formacións e estudos para axudar a gandeiros e gandeiras a explicar a sustentabilidade e o impacto que xeran as súas explotacións. Finalmente tiveron a oportunidade de coñecer o proxecto de Mulleres de Seu, un proxecto impulsado en 2013 pola cooperativa CLUN para fomentar a visibilidade, o empoderamento e o desenvolvemento profesional e persoal das mulleres rurais. Trátase dun grupo interxerneracional de mulleres gandeiras que está presidido por Carmen Rodríguez, tamén vicepresidenta de la cooperativa CLUN. Precisamente Carmen Rodríguez foi a persoa encargada de presentar dita asociación e o seu funcionamento.