Os agricultores e gandeiros de Ourense manteñen a tractorada até o xoves

Pasarán a segunda noite na cidade das Burgas á espera reunirse mañá co director provincial do FOGGA e tras entregar o manifesto coas súas reivindicacións este mércores na Subdelegación do Goberno

Ourense mantén viva a chama das protestas de agricultores e gandeiros en Galicia. Os produtores chegados á capital ourensá desde Maceda, Montederramo, Allariz ou a Limia pasarán cos seus tractores a segunda noite na cidade das Burgas á espera de poder reunirse este xoves co director provincial do FOGGA, o organismo público da Xunta encargado da tramitación das axudas europeas da PAC.

Uns 80 tractores e máis dun cento de persoas estiveron concentrados este mércores durante todo o día primeiro no centro da cidade, onde entregaron na Subdelegación do Goberno o manifesto coas súas demandas, e pola tarde nos polígonos industriais de San Cibrao das Viñas e do Pereiro de Aguiar, para pasar logo pola Cidade do Transporte antes de voltar ao centro da cidade, onde agardarán até mañá. Trala reunión este xoves no FOGGA, prevista para as 11:30 horas, teñen previsto levantar a protesta.

Os concentrados teñen previsto levantar a protesta este xoves pola mañá trala reunión no FOGGA

Marcos Quintas, da SAT Torneiros de Allariz, unha granxa de leite en ecolóxico que transforma e vende os seus produtos baixo a marca Ecoleia, é un dos gandeiros concentrados desde este martes en Ourense “para que a sociedade visualice que somos necesarios para que todo funcione”, di.

A diferenza do que acontece noutros puntos de España, en Ourense non cortaron a autovía e están a tratar de causar os menos problemas posibles porque defenden que a súa é “unha manifestación pacífica que non quere facer dano á cidadanía” para convertela en aliada nas súas reclamacións.

Malia a disparidade de sectores presentes, desde gandeiros de vacún de carne a produtores de cereal ou pataca, todos teñen un obxectivo común: “estamos loitando para que permaneza vivo o rural”, din. “Non pedimos cuestións concretas que nos beneficien de xeito individual, pedimos medidas xerais para todos”, defenden.

Apertura dun diálogo ao máis alto nivel

A Asociación Galega de Cooperativas (AGACA) solidarízase coas manifestacións e tractoradas dos produtores, que mostran “a situación de insostibilidade presente e futura que vai levarse por diante ao sector agrícola e gandeiro”, afirma.

“As actuais mobilizacións son o resultado da absoluta frustración dunha gran parte do sector e da falta de diálogo. Nin a Comisión Europea, nin o Ministerio de Transición Ecolóxica recibiron aos representantes do sector agrario nos últimos 5 anos, nin debateron o cambio dun modelo produtivo complexo que debe ser aplicado polos agricultores e gandeiros. Limitáronse a poñer uns obxectivos ambiciosos, sen estudos de impacto e sen coñecemento da realidade produtiva nin dos mercados, sen evidencia científica, sen propoñer os medios necesarios para conseguilos e sen establecer un ritmo de progresión coherente e factible”, argumentan as cooperativas galegas.

A entrada en vigor de normas absurdas acelera o abandono da produción e do medio agrario

Por iso AGACA esixe “un diálogo inmediato ao máis alto nivel, na UE e en España, para abordar de maneira coherente e con tempo, o cambio de modelo produtivo”. “A nova PAC, con menos presuposto e axudas, esixe a adopción de medidas medioambientais, de benestar animal e unha burocracia inabordable que os produtores non poden implantar a curto prazo”, argumenta.

Para as cooperativas galegas, existe unha clara incoherencia entre os estritos requisitos esixidos a toda a produción europea fronte ás importacións de terceiros países que provocan unha desigualdade competitiva. “A agricultura e a gandería son o motor da UE, ningunha solución pasará por destruílas, senón por reforzalas e dar o valor que se merece á produción de alimentos europeos”, conclúen.