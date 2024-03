O Symposium de Sanidade Vexetal presentará novos insecticidas para a protección de cultivos

Durante o 17 Symposium de Sanidade Vexetal que levará a cabo os días 13, 14 e 15 de marzo en Sevilla, a empresa de protección de cultivos FMC anunciará o lanzamento de Cyazypyr®, un potente insecticida de última xeración. Este avance promete brindar unha protección eficaz a unha ampla variedade de cultivos, ofrecendo aos agricultores unha ferramenta vital na loita contra as pragas que ameazan as súas colleitas.

Desenvolto con tecnoloxía de vangarda, o ingrediente activo Cyazypyr® demostrou un amplo espectro de control sobre diversas pragas que afectan aos cultivos. O seu rexistro e comercialización en formulacións específicas, como Exirel® Cebo e Verimark® 20SC, posiciónano como unha solución efectiva para cultivos como cítricos, oliveiras, hortalizas e mesmo froiteiras nun futuro próximo.

«Estamos encantados de presentar Cyazypyr® na próxima edición do Symposium de Sanidade Vexetal», destacou José Antonio Rodríguez, Marketing Manager de FMC. «Desde FMC, pensamos que o noso traballo vai máis aló da protección dos cultivos: inclúe tamén o desenvolvemento de novas solucións e a súa integración en estratexias de protección no campo, combinadas con tecnoloxía para optimizar os rendementos dunha forma sostible».

Ademais do seu amplo catálogo de produtos fitosanitarios -que vai crecer aínda máis ao longo dos próximos meses con novos e esperados produtos- FMC proporciona ferramentas dixitais innovadoras que complementan as súas solucións, como a app Arc™ Farm Intelligence. Esta plataforma ofrece aos agricultores visualización da presión de praga en tempo real e predicións para as próximas semanas, o que, segundo José Antonio Rodríguez, “axuda a optimizar o uso dos produtos fitosanitarios e mellora a toma de decisións agrícolas, promovendo prácticas máis sostibles e eficientes”.

O director xeral da compañía, Diego Pallares, subliñou que “cunha visión a longo prazo centrada na innovación e a sustentabilidade, en FMC estamos comprometidos a seguir desenvolvendo solucións que impulsen a produtividade agrícola e protexan o medio ambiente. Cyazypyr® e Arc™ Farm Intelligence son só dous exemplos deste compromiso, ferramentas eficaces e tecnoloxicamente avanzadas que abordan os desafíos futuros da agricultura”.

Sobre FMC

FMC é unha compañía global especializada en investigación química para a agricultura, que promove a protección de cultivos a través de tecnoloxías innovadoras e sostibles. Ofrece solucións para coidar e protexer os cultivos a través de produtos fitosanitarios de calidade, tecnoloxías de vangarda que optimizan a súa aplicación e produtos biolóxicos que se integran nunha estratexia de manexo de cultivos que vai máis aló da protección dos mesmos.

Con máis de 140 anos de historia, hoxe en día FMC leva a cabo un decidido e permanente esforzo en investigación e innovación que evidencia o seu compromiso de axudar aos agricultores para resolver os problemas aos que han de enfrontarse nos seus cultivos por mor das pragas, enfermidades e malas herbas, anticipándose mesmo ás súas necesidades cambiantes, e maximizando así o rendemento das súas colleitas.