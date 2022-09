Os prezos do penso tenden á estabilidade nos próximos meses

Despois da tormenta dos primeiros catro meses deste ano semella que chegou a calma ao sector da alimentación animal. Non se esperan vaivéns significativos ata final de ano e mesmo se detectan indicios de relaxación nos prezos das materias primas que poderían confirmarse de cara ao ano que vén, aínda que esa tendencia non garantiría unha baixada no prezo final que pagan os gandeiros polo penso, debido a que o incremento de custos enerxéticos ou de transporte está a impactar tamén nas plantas de fabricación.

O ministro de Agricultura, Luis Planas, reuniuse esta semana con representantes do sector da alimentación animal para coñecer a situación actual. No encontro analizáronse as previsións de colleita e existencias de determinadas materias primas, como millo ou soia, que marcan a cotización do resto de cereais e oleaxinosas.

Trala inestabilidade e risco de desabastecemento dos catro primeiros meses de 2022, na actualidade hai materia prima abundante aínda que a prezos aínda elevados

A flexibilización das importacións adoptadas pola Comisión Europea trala guerra de Ucraína, así como as excepcións nas normas de condicionalidade da PAC, serviron para relaxar a presión vivida nos meses de febreiro e marzo.

A dispoñibilidade de materia prima necesaria para a elaboración de pensos está garantida nestes momentos, grazas sobre todo á normalización nas importacións de países como Brasil ou EEUU e á lenta saída de cereal dos portos ucraínos tralo acordo de Rusia con Turquía, xa que a colleita tanto en España como noutros países europeos foi sensiblemente menor nesta campaña debido á seca vivida na primavera.

Dispoñibilidade suficiente e indicios de posibles baixadas de prezos

Jorge de Saja, director xeral de CESFAC, a Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compostos para Animais, que estivo presente na reunión deste mércores no Ministerio, resume a situación existente nestes momentos: “dispoñibilidade suficiente, prezos das materias primas estables e con algún indicio de que poidan baixar e custos de produción (e por tanto prezo final do penso) aínda demasiado altos polo impacto dos custos enerxéticos”.

Prevemos que os prezos das materias primas poidan baixar nos próximos meses (Jorge de Saja, CESFAC)

“Nós consideramos que a pesar dos problemas de subministración na zona vinculada ao porto de Tarragona, e aínda que as colleitas se reduciron en Europa, hai suficiente dispoñibilidade de materias primas para atender a demanda. Outra cousa é o prezo, aínda que confiamos en que non haxa xa máis subidas de prezos e mesmo poida haber baixadas”, prognostica.

A situación de subministración é moito mellor a día de hoxe que nos primeiros catro meses do ano

O director xeral de CESFAC considera que “está a prexudicar máis neste momento aos fabricantes a subida dos custos enerxéticos que o das materias primas. Se as materias primas repiten as cotizacións de agora mesmo ou mesmo hai algunha baixada iso podería permitir ás plantas de fabricación volver á rendibilidade perdida nos últimos meses. Pero se o prezo da enerxía segue subindo, tanto as fábricas de penso como as ganderías entrarán de novo en números vermellos”, asegura.

Peticións ao ministro

As peticións máis significativas trasladadas na reunión deste mércores ao ministro polas empresas de alimentación animal céntranse en distintos ámbitos. Por unha banda, consideran necesario prorrogar de cara ao próximo ano as medidas adoptadas como consecuencia da guerra de Ucraína, como a flexibilización da normativa de pesticidas para a importación de materias primas do continente sur.

Á hora da verdade viñeron moi poucos barcos de Arxentina porque se cubriu a demanda con importantes cantidades de millo procedente de EEUU

“En setembro hai que tomar a decisión e nós pedimos que se inste á Comisión Europea a renovar as medidas excepcionais adoptadas no seu momento como garantía ante a alta volatilidade do escenario actual, porque a chegada de materia prima procedente doutras orixes pode cambiar”, indica Jorge.

Aínda que recoñece que “nestes meses, á hora da verdade, viñeron moi poucos barcos de Arxentina porque se cubriu a demanda con importantes cantidades de millo procedente de EEUU”.

A maiores, un dos elementos que está a impactar nestes momentos na fabricación de pensos en España son os “graves problemas” que está a haber no porto de Tarragona como consecuencia da “folga encuberta de estibadores”.

“Trátase da maior dársena para entrada de graneis para alimentación animal en España, sobre todo para a zona de Cataluña e Aragón, onde se produce gran parte da fabricación de pensos española. O porto estivo moi pouco operativo durante todo o verán e pedimos solucións a este conflito laboral que está a provocar importantes problemas”, aseguran.

Pedimos un plan de continxencia que evite as enormes distorsións de primavera no funcionamento das plantas de fabricación e o subministro ás ganderías en caso dunha nova folga de transporte no outono

Desde CESFAC temen ademais os efectos dunha posible folga de transportes no mes de outubro ou novembro, con consecuencias como as sufridas na primavera, cando “chegou a perigar a subministración a moitas granxas”, afirman.

En materia de enerxía, as plantas de fabricación de pensos non son consideradas industrias electrointensivas e, por tanto, non teñen acceso a algúns paquetes de medidas que desde o Goberno se foron implementando para facer fronte ao custo enerxético. “Pero somos un sector esencial, xunto coa gandería, e por este carácter esencial pedimos poder equipararnos, para os efectos de acceso ás axudas do Ministerio de Industria e Enerxía, a outros sectores máis electrointensivos pero non tan esenciais coma nós”, argumenta CESFAC.