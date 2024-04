Abre a nova fábrica de pensos de Nudesa no polígono industrial de Silleda

A marca de pensos Nudesa abre unha nova fábrica no polígono industrial de Silleda para modernizar a súa forma de producción, así como para abordar novos mercados e productos. A súa visión centrouse no deseño dunha empresa que incorpora as últimas tecnoloxías, e a informatización e automatización de todos os procesos. Ademais, esta fábrica conta coas últimas innovacións en pensos medicamentosos, co cal, asegura a máxima calidade de producto e unha maior seguridade alimentaria.

A nova planta de NUDESA duplicará a capacidade de produción actual ata as 28.000 toneladas mensuais de penso, cun proceso totalmente automatizado. A empresa dezá, con máis de 30 anos de historia e unha facturación no último exercicio que chegou aos 124,5 millóns de euros, prevé que comezarán a subministrar en maio penso elaborado na nova planta.

Fondevila indicó que con esta segunda factoría se duplicará la producción hasta las 28.000 toneladas de pienso mensuales, permitiendo además mayor eficiencia y calidad en el granulado gracias a un proceso 100 % automatizado.

A infraestructura contou cunha forte inversión que non só lle permite aumentar a capacidade de producción, senón que lles vai permitir “explorar novos mercados, con productos tecnolóxicamente mellorados. Deste xeito, o noso departamento de I+D poderá investigar no deseño de novos productos, que nos permitan dar resposta aos novos retos que nos plantexan os clientes”, sinalan desde Nudesa.

Nesta nova industria todos os procesos estarán informatizados e automatizados “desde a recepción da materia prima ata a carga do penso nos camións, cuestión que mellora a eficiencia enerxética e permite unha maior precisión dos procesos”, explican. Así mesmo, isto tamén permitirá a eliminar a posibilidade de contaminación cruzada cos pensos medicamentosos, “que aínda que na actual fábrica tampouco existe, neste caso o proceso será moito máis sinxelo”, avanzan.

Ademais, esta nova aposta na comarca do Deza recibiu o terceiro premio internacional ‘Steel Lion Award’ pola estructura da súa nave almacén. “Felicitamos a Calmesa Estructuras todo o seu traballo e agradecemos a dedicación a todo o seu equipo de traballo”, agradecen desde Nudesa.

Nudesa

Nos seus inicios era unha empresa familiar dedicada á alimentación animal, e especializada no sector porcino. Hoxe en día, é unha empresa líder e punteira no sector que ten como obxectivo fundamental “ofrecer o mellor alimento posible aos animais, e conseguir que estes pensos sexan aproveitados da maneira máis eficiente e sostible”, engaden.

Ademáis de vender pensos para porcino, vacún, aves, coellos, cordeiros, cabalos e mascotas, ofrecen unha serie de servizos aos seus clientes; desde asesoría técnica porcina ou servizos veterinarios, a servizos de enxeñería e de análise de laboratorio. Deste xeito, Nudesa engloba un equipo multidisciplinar que “axuda ao gandeiro con asesoría técnica, nutrición, sanidade, instalacións, etc. para que a súa explotación sexa sá, rentable e sostible”, detallan desde a entidade.

Xornadas de portas abertas da nova fábrica

Durante esta semana, 10, 11 e 13 de abril, Nudesa está a organizar unhas xornadas de portas abertas na nova fábrica no polígono industrial de Silleda enfocada a todas aquelas persoas e empresas relacionadas co sector. Ademáis dun percorrido polas instalacións, a entidade levará a cabo diversas charlas sobre retos e desafíos do sector. A invitación que fai a empresa é válida para dúas persoas e será necesario inscribirse a través do 986 58 12 00 ou enviando un mail a nudesa@nudesa.com.

Mércores 10 de Abril. Xornadas para Sector Porcino

17:00 Benvenida

Afrontando retos xuntos con Mar Lara, veterinaria de Nudesa

Perspectivas de futuro con Pep Font, veterinario e fundador empresa SIP

18:00 Visita instalaciones

18:30 Cóctel despedida

Xoves 11 de Abril. Xornadas para Vacún de Leite

11:00 Benvida

Futuro da producción de leite en Galicia con Gonzalo Domingo, veterinario de Nudesa

Novos desafíos: nutrición animal e sustentabilidade con Xan Rodríguez, Técnico de Alltech

12:00 Visita instalacións

12:30 Cóctel despedida

Xoves 11 de Abril. Xornadas para Vacún de Carne

17:00 Benvida

A nosa aposta: A Calidade con Sem Rodríguez, veterinario de Nudesa

Pasado, presente e futuro do vacún de cebo con Pepe Roquet, Director Técnico de Altech

18:00 Visita instalacións

18:30 Cóctel despedida

Sábado 13 de Abril. Xornadas para Distribuidores

17:00 Benvida

Manual puntos críticos e APPCC e outros puntos de interese

Rega avicultura e actualidade con Cistina Toubes, responsable de calidade de Nudesa

18:00 Visita instalacións

18:30 Cóctel despedida

Fotos da xornada deste mércores para o sector porcino: