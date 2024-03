“A Moexmu cumpre 40 anos máis viva ca nunca”

A Feira Exposición de Muimenta (Moexmu) vén de ser galardonada con Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, un recoñecemento á súa contribución ao desenvolvemento do sector agrogandeiro da comarca da Terra Chá e á implicación de todos os veciños e veciñas da localidade que ao longo destas catro décadas souberon manter unha cita de referencia no panorama rural galego.

José Manuel Rus leva 26 anos como xerente da Moexmu e foi o encargado de recoller o premio na Facultade de Veterinaria de Lugo en nome deses veciños e veciñas da parroquia que no ano 1985 tiveron a visión de botar a andar o proxecto, moitos deles presentes tamén no acto nun auditorio ateigado de público.

– A primeira pregunta é obrigada: que se sinte ao recibir un galardón tan recoñecido como é o Premio Aresa de Desenvolvemento Rural?

– Unha gran ilusión polo recoñecemento e o prestixio que representa o Premio Aresa. Todo o mundo en Muimenta, en especial as Comisións organizadoras da Moexmu, están moi contentas. Cando se presentou o expediente para defender a nosa candidatura fixémolo conscientes do gran nivel que ao longo destes anos tiñan tanto outros premiados como outros proxectos que se presentaron nesta edición.

– Cantos veciños ten Muimenta?

– Non chegamos aos 800, e debemos ter en conta que, coma no resto do medio rural, o despoboamento empeza a notarse, ao igual que unha media de idade elevada entre a veciñanza.

– Ten moito mérito manter durante 40 anos unha cita como a Moexmu nunha vila dese tamaño. Como se logra?

– Totalmente certo. Moitas veces poñer en marcha estas iniciativas é complexo, pero mantelas no tempo, moito máis. Nestas catro décadas vivimos momentos complicados, como o mal da vacas tolas ou a pandemia no ano 2020, no que se tivo que cancelar todo a escasos vinte días da data de celebración. Pero o prestixio que foi acadando a Moexmu ao longo destes anos permitiulle ser un referente, non só en Galicia, e por iso ese esforzo merece a pena.

Sen lugar a dúbidas, a implicación da veciñanza é o seu principal activo. As seis comisión están formadas por empresarios e empresarias que teñen o seu negocio no pobo e que nestes anos se foron renovando. Pero a colaboración do Concello de Cospeito, da Deputación Provincial de Lugo, da Xunta de Galicia, de moitas empresas e, sobre todo, dos gandeiros, é fundamental. Como digo moitas veces, organizar a Moexmu é lograr a cadratura do círculo.

– Ao longo destas 4 décadas as explotacións agrogandeiras foron evolucionando á par que a Moexmu. Cales son os principais cambios que ti destacarías no sector desde entón?

– O cambio de modelo das explotacións. Nos anos oitenta moita xente tiña granxas como un xeito de subsistir e hoxe son moito máis grandes, con mellor xenética, etc… O cambio que acompañamos nestas catro década foi bestial.

– A Moexmu mantén vivo o único concurso morfolóxico de raza frisoa que se celebra na provincia de Lugo. Cantos animais participarán na edición deste ano?

– A día de hoxe, a preinscripción previa do gando é de 81 vacas e 55 xatas, 136 cabezas frisoas en total, ao que lle temos que sumar outras doce que se porán á venda na Poxa de Gando Selecto. En total son 18 ganderías galegas (9 da provincia de Lugo, 5 da Coruña e 4 de Pontevedra) ás que estarán presentes na Moexmu deste ano. A maiores tamén virá unha gandería de Castropol (Asturias) e temos pendente a confirmación da participación dunha gandería de Euskadi.

– Non fai moito, Alberto Iglesia, da gandería Rey de Miñotelo, afirmaba tras gañar por sétima vez o Concurso Autonómico de Gando Frisón, que comezou niso porque o seu soño de pequeno era gañar o Concurso da Moexmu. Consideras que o certame que puxestes en marcha en Muimenta contribuíu á mellora xenética da cabana gandeira e de acicate para a profesionalización do sector?

– Desde logo. E para iso contamos coa colaboración de Africor Lugo.

– En moitas ganderías e no medio rural en xeral existe un problema evidente de relevo xeracional, pero na Moexmu a xente moza segue a ser protagonista en moitos dos actos principais da Feira, como pode ser o Concurso Morfolóxico ou o Certame de Preparadores e Manexadores de Gando. Cal é a clave para conectar coas novas xeracións?

– Ese traballo creo que se fai fundamentalmente nas casas porque tenche que gustar o gando. Pero evidentemente, as actividades que se encamiñan para os máis novos axuda a incentivar ese gusto, de feito o xuíz deste ano, Bonet Cid, participou na década nos noventa como xoven manexador na Moexmu. Calquera actividade que se organice para que a xente nova se involucre, debe ser potenciada.

– A modo de avance, pódesnos adiantar algunhas das novidades do programa da Moexmu deste ano?

– Mantemos a esencia de todos os anos e as principais actividades, que están xa consolidadas, pero en cada edición hai sempre lugar para introducir algúns cambios e novidades. O programa provisional é o seguinte:

VENRES, Día 5 (Día da Veciñanza) 08:00 Apertura do Recinto Feiral “Manuel Vila López” 08:05 Comenzará a entrada do gando no Recinto Feiral “Manuel Vila López” ao longo de toda a xornada e verificación da correspondente documentación. 10:00 Ubicación nos stands e parcelas dos expositores de maquinaria, automóbiles, motos, artesanía popular, dos productos galegos de calidade e da terra, etc. 15:00 Remate da entrada de gando no Recinto Feiral “Manuel Vila López” 17:00 Concurso de Xóvenes Preparadores de Gando (Organizado coa colaboración do Clube de Xóvenes Gandeiros) 18:30 Actuación musical a cargo de “Asubíos da Chaira”, en colaboración coa Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo. 18:45 Recepción por parte da comisión organizadora do inaugurador, pregoeira e demáis autoridades que acudan ao Recinto Feiral “Manuel Vila López”. 19:00 Inauguración oficial da XXXIX Mostra Exposición de Muimenta – MOEXMU, XXXVII Concurso de Gando Raza Frisona, XXXVII Exposición de Gando de Raza Rubia e XXVII Poxa de Gando Selecto a cargo do Presidente da Deputación Provincial de Lugo, Don José Tomé Roca. 19:20 Lectura do “pregón” a cargo de Dona Carmen Uz (xornalista nada en A Pastoriza) e Presidenta da Asociación de Xornalista de Lugo. 19:40 Merenda para os asistentes á inauguración da Mostra Exposición de Muimenta – MOEXMU, coa que se celebra o día da veciñanza. 21:30 Peche do Recinto Feiral “Manuel Vila López” ao público. SÁBADO, Día 6 (Día do Gando Frisón) 09:00 Apertura do Recinto Feiral para os expositores e gandeiros. 10:00 Apertura ao público do Recinto Feiral “Manuel Vila López” 10:15 Apertura das instalacións para poder ver parte da exposición do Traxe Tradicional do Centro de Artesanía da Deputación Provincial de Lugo 10:30: XXXVII Concurso de Gando Frisón da MOEXMU – Sección de xata e xovencas, así como os campionatos correspondentes. 11:30 Apertura da exposición fotográfica itinerante, “Crónica da pegada do Porco Celta en Galicia”, de Asopocel (Asociación de Criadores de Raza Porcino Celta”, que estará ubicada na Igrexa Vella de Muimenta. De valde 12:00 Apertura dos Museo da Zoca e da Escola Vella (ubicadas no campo da Igrexa Vella) por parte da directiva de Xotramu para toda a xente que desexe visitala. De valde. 12:30 XXVII Poxa de gando selecto. 12:30 Incio do taller de cestería a cargo de Beatriz Valín (696 618 454), en colaboración co Centro de Artesanía da Deputación Provincial de Lugo. 15:30 XXXVII Concurso de Gando Frisón MOEXMU, coas sección correspondentes ás vacas de lactación e os correspondentes campionatos. 16:30 Retómase o taller de cestería a cargo de Beatriz Valín, en colaboración co Centro de Artesanía da Deputación Provincial de Lugo. 17:30 Reapertura do Museo da Zoca e da Escola Vella (ubicadas no campo da Igrexa Vella) por parte da directiva de Xotramu para toda a xente que desexe visitala; e tamén da exposición fotográfica “Crónica da pegada do Porco Celta en Galicia”. Ambas de valde. 21:00 Peche ao público do Recinto Feiral “Manuel Vila López” DOMINGO, Día 7 (Día da Clausura) 09:30 Apertura do Recinto Feiral para os expositores e gandeiros. 10:00 Apertura ao público do Recinto Feiral “Manuel Vila López” 11:30 XXII Concurso de xóvenes manexadores, organizado polo Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia. sección 1: menores de 9 anos sección 2: nen@s de entre 10 a 15 anos sección 3: rapaces e rapazas de entre 16 e 20 anos sección 4: xóvenes de entre 21 e 25 anos 11:30 Apertura da exposición fotográfica itinerante, “Crónica da pegada do Porco Celta en Galicia”, de Asopocel (Asociación de Criadores de Raza Porcino Celta”, que estará ubicada na Igrexa Vella de Muimenta. De valde 12:00 Apertura dos Museo da Zoca e da Escola Vella (ubicadas no campo da Igrexa coVella) por parte da directiva de Xotramu para toda a xente que desexe visitala. De valde. 12:30 Concurso de manexadores adultos 13:00 Entrega de premios aos participantes e gañadores das diferentes seccións e campionatos do concurso de gando. 14:00 Clausura oficial da XXXIX Mostra Exposición de Muimenta, - MOEXMU, do XXXVII Concurso de Gando Frisón, XXXVII Exposición de Gando de Rubia Galega e XXVII da Poxa de Gando Selecto, a cargo do Alcalde-Presidente do Concello de Cospeito, Armando Castosa Alvariño. 15:30 Inicio do Taller de telar, a cargo de Lourdes Otero Mato (696 618 454), en colaboración co Centro de Artesanía da Deputación Provincial de Lugo. 16:30 XXI Concurso Monográfico da Raza Can de Palleiro (V Monográfico da MOEXMU), no propio Recinto Feiral “Manuel Vila López” de Muimenta, valedeiro para o Trofeo Can de Palleiro deste ano. 17:30 Reapertura do Museo da Zoca e da Escola Vella (ubicadas no campo da Igrexa Vella) por parte da directiva de Xotramu para toda a xente que desexe visitala; e tamén da exposición fotográfica “Crónica da pegada do Porco Celta en Galicia”. Ambas de valde. 21:00 Peche ao público do Recinto Feiral “Manuel Vila López”