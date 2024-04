Novidades do catálogo 2024 de Bayer en millo forraxeiro para Galicia

Dekalb, marca líder en sementes de millo e integrada na multinacional Bayer, celebrou o pasado mes de marzo en Toques (A Coruña) unha xornada técnica na que tamén presentou as súas novidades no seu catálogo de sementes de millo forraxeiro para este 2024.

En concreto, Anxo Valiño, responsable do departamento de desenvolvemento de mercado de Bayer para a Cornixa e Castela e León, foi o responsable de presentar as distintas novidades desde os ciclos 250 a 600. Son estas:

DKC 3513:

Un ciclo 250 que vén a substituir ao DKC 3575. Representa unha mellora en potencial produtivo. Os datos dos últimos 3 anos de campos de ensaios conclúen que produce case dúas toneladas máis de materia húmida e unha tonelada máis de materia seca. Presenta moi boas calidades de silo, como as de DKC 3575, excelente staygreen e é mellor en sanidade que o seu predecesor, con maior resistencia tanto fronte a roia como fronte a helminthosporium.

DKC 4897:

Un ciclo 300 que é un perfecto complemento a DKC 4598, un 300 máis curto, e a DKC 4621, un ciclo 300 máis longo. Ten moi boas calidades de silo, con mazaroca redonda e ciclíndrica, excelente staygreen e moi boa tolerancia ao fungo helminthosporium, sendo o que presenta mellor sanidade dos ciclos 300. “O DKC 4897 é perfecto para, sen alargar moito máis o ciclo, realizar sementeiras máis tardías e aumentar o potencial produtivo en 2 toneladas máis respecto ao DKC 4598, que é un ciclo 270”, aconsella Anxo Valiño.

DKC 5432:

Novo ciclo 400 medio con moito potencial para ser o híbrido de millo forraxeiro máis vendido en 2025, desbancando ao DKC 5911. Trátase dun moi bo complemento ao DKC 5144, moi produtivo, con bo staygreen e ideal para gran húmido, con boa tolerancia a helminthosporium e as mesmas calidades que o DKC 5144. “DKC 5432 é máis produtivo que o 5144, con 3 toneladas máis de materia húmida e 2 toneladas máis de leite por hectárea. Ademais, mantén a mesma calidade do 5144 e para os que queren dobre aptitude, para silo ou gran húmido ou pastone, é o mellor híbrido do mercado, pois ten un talo moi bo que permite que se cultive máis tarde para gran ou pastone, sen que caia debido ao vento ou a choiva. Claramente é a nosa recomendación para os gandeiros que queiran sementar un ciclo 400”, resume Anxo Valiño.

“DKC 5432 é a nosa recomendación para os gandeiros que queiran sementar un ciclo 400”

Ademais, dentro do ciclo 400, Bayer dispón doutros dous híbridos: o xa citado DKC 5144 pero tamén o DKC 5110, un ciclo 400 curto que recomendan para os que sementan un 300 longo, pois produce máis materia seca, ao redor dunha tonelada máis, que un DKC 4621 -ciclo 300 longo- con ao redor de só 10 días máis de cultivo.

Ciclo 500:

Ademais, e aínda que non é unha novidade, o catálogo de Bayer-Dekalb para 2024 inclúe tamén o DKC 5911, o ciclo 500 máis vendido e demandado en Galicia. Destaca pola súa boa tolerancia a helminthosporium, moita produción de materia seca e de litros de leite e bo look e staygreen.

Ciclo 600:

Por último, Bayer tamén inclúe como novidade o DKC 7023, un ciclo 600 longo con récord de produción en silo, que destaca tamén pola súa boa resistencia a caída grazas ao seu talo flexible e a un sistema radicular forte. Ademais, é de subliñar a súa excelente tolerancia a helminthosporium e moi bo staygreen.