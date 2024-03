Juan Pablo Gnata: “Colleitar o millo forraxeiro no momento ideal é clave para ter un ensilado de calidade”

Como cada ano a campaña de millo supón un reto tanto para gandeiros como empresas do sector. Delagro e Mas Seeds, que levan anos colaborando xuntos co obxectivo de dar a cada gandeiro a variedade que necesita. Ao mesmo tempo, as ferramentas informáticas xogan un papel claro e diferenciador para conseguir silos de máxima calidade. O control por satélite ou do clima pode ser clave para seleccionar, por exemplo, os momentos óptimos de colleita do millo.

Tras unhas campañas marcadas pola inestabilidade do mercado, a tendencia do sector pasar por facer reservas anticipadas de millo que permitan ao gandeiro ter dispoñible a variedade que máis lle encaixa, tal e como nos explica Juan Pablo a continuación.

Como se presenta esta campaña? Acabáronse xa os problemas de dispoñibilidade de semente?

Para a campaña de millo ensilado 2024, recomendamos aos gandeiros e asesores técnicos estar moi atentos ao desenvolvemento de insectos daniños como a rosquilla Agrotis ipsilon e a eiruga defoliadora Mythimna unipuncta. A campaña anterior houbo unha forte presenza destas pragas e é esperable que as volvamos atopar. Máis aló do control químico, debemos ter en conta que reducir a presenza de gramíneas na parcela e nos bordos da mesma, reduce a probabilidade dun ataque severo de Mythimna.

A ferramenta de Reserva Anticipada de MAS Seeds vén implementando desde a campaña pasada cun éxito rotundo para aumentar a calidade da atención aos nosos clientes fieis. Os clientes de sempre e os novos, confían e elixen a súa variedade ideal, co apoio técnico dos nosos distribuidores e o meu propio. A dispoñibilidade de semente para esta campaña é correcta grazas a unha boa meteoroloxía en Europa a campaña pasada que permitiu recuperar os stocks e ao traballo do noso departamento de Produción e Loxística.

A reserva anticipada busca asegurar que ningún gandeiro quede sen a variedade que necesita

Que importancia ten a elección da variedade adecuada? Dentro do voso catálogo, cales serían as ideais para esta zona?

Os estudos indican que a variedade utilizada é a responsable do 15% de produción final. O asesoramento profesional e próximo do técnico de confianza, é fundamental para elixir a variedade máis axeida e mellor adaptada a cada explotación.

En Galicia, Asturias e Cantabria, e inclusive País Vasco, para millo ensilado o noso produto estrela e en fase expansiva é MAS 400.D. Demóstrao o altísimo nivel de satisfacción dos gandeiros que confían nel desde fai 2 campañas. Tras anos de seguimento na nosa Rede de I+D, na nosa rede de ensaios locais realizados xunto a Delagro en 2021, 2022 e 2023, así como nos ensaios do CIAM Mabegondo, MAS 400.D demostrou responder con creces aos aspectos que máis importan aos gandeiros da Cornixa: produción, calidade, ciclo adecuado para a súa sementeira ao longo do mes de maio, tolerancia ao encamado excepcional, boa sanidade de folla ao final do ciclo, e gran rendibilidade mesmo no seu ano de lanzamento 2022 que foi tan seco. Elixir MAS 400.D é un acerto enorme.

Na nova gama de variedades MAS Seeds destacamos MAS 576.N, ciclo 500 de excelente rusticidade, ao cal se lle presenta o gran desafío de mellorar a MAS 54.H e MADIRAN. En ciclo 400, a prometedora novidade MAS 524.A que será un exitazo en Cantabria e A Coruña. Foi o híbrido de maior produción de materia seca e % de almidón nos ensaios zonais. En ciclo 350, MAS 400.D é capaz de competir en produción con ciclos máis longos. En ciclos curtos, para os terreos máis complexos, recomendamos CITADEL, MAS 282.K e MAS 24.C. É unha fortaleza importantísima contar con estas variedades que permiten boas producións en zonas de escasa humidade, como Chantada e Taboada.

Para Terra Chá, introducimos MAS 171.L un ciclo 200 de xenética Green+, a nosa insignia para os millos con máxima dixestibilidade de almidón e fibras.

Sen dúbida, a nosa variedade estrela e a máis demandada é a Mas 400.D

Unha vez elixida a variedade, que prácticas podemos levar a cabo para maximizar o rendemento e calidade da mesma?

O millo ten un potencial produtivo altísimo en condicións ideais. Canto máis limitantes haxa no seu ciclo de vida, máis lonxe estaremos de alcanzar ese potencial. É habitual escoitar que o rendemento final depende case exclusivamente do clima do ano, pero hai aspectos moi importantes que podemos controlar e que influirán directamente na rendibilidade da explotación.

Os veráns son cada vez máis secos, así que o millo depende cada vez máis do chovido na primavera. Doutra banda, coa rotación pradaría-millo, a auga e nutrientes consumidos polo cultivo inicial en maio, reducen a dispoñibilidade destes elementos para o cultivo de millo.

Anticipar de 15 días a sementeira do millo respecto da data habitual limita a competencia por auga e nutrientes co cultivo anterior e reduce a tensión hídrica do cultivo na fase de floración. Isto tradúcese en +1 Tn MS/ha e +0.02 enerxía/kg MS por cada 15 días de adianto da sementeira. Se a sementeira faise o 1 de maio en lugar do 31 de maio, estaremos a gañar +2 Tn MS/ha e +0.04 enerxía/Kg MS. Convido a que cada un faga este exercicio para a toma de decisións.

O millo ten un potencial produtivo altísimo en condicións ideais

Outras prácticas de laboreo de conservación axudarannos tamén a reducir as perdas de auga no chan. Un exemplo é o acurtar os tempos entre o laboreo e sementeira para reducir as perdas por evaporación.

Todo o que sexan técnicas de maior eficiencia no uso do xurro e fertilizantes, como axustar as doses ás necesidades do terreo, farán aumentar a rendibilidade do sistema. Xa sexa que as labores as fagamos nós ou unha empresa de servizos, hai que esixir ou esixirse cumprir coas tarefas en tempo e forma.

Cantidade fronte a Calidade: Como podemos maximizar este binomio? Lograr a maior cantidade de silo sen sacrificar a calidade.

Hoxe en día maximizar este binomio é aínda máis fácil co Agroservicio Nutriplus SAT® que nos dá un prognóstico certeiro da data na que o millo da nosa parcela en cuestión chegará ao 32% MS. É aí onde se atopa a relación de óptimos entre estes dous elementos. Hoxe en día con variedades tan produtivas como MAS 400.D podemos cultivar moitos quilos de materia verde e de gran calidade por hectárea sen forzar a sementeira de ciclos longos onde non corresponden.

Con Nutriplus Silo® somos capaces de atopar oportunidades de mellora para facer a confección do silo á perfección.

Nutriplus e Agrotempo, son ferramentas que para moitos gandeiros xa son imprescindibles, de que forma pode marcar a diferenza entre un silo de máxima calidade e un de calidade máis baixa?

Podemos facer todo moi ben e ter un millo excelente, pero se erramos de oportunidade de colleita, estamos a desperdiciar o noso bo traballo anterior. Os nosos Agroservicios poñen a disposición da gandeiro información contrastada do seu propio millo para unha toma de decisións ben informada. Grazas ao diagnóstico de silos Nutriplus Silo®, somos capaces de atopar oportunidades de mellora para facer a confección do silo á perfección.