Así se aplicará a norma que permite utilizar este ano as superficies de barbeito para pasto ou cultivo

O real decreto-lei aprobado onte polo Consello de Ministros no que se adoptan medidas urxentes no marco do plan nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra de Ucraína, que publicou no Boletín Oficial do Estado (BOE), inclúe a modificación da normativa nacional de aplicación da Política Agraria Común (PAC) para permitir utilizar para o pasto ou o cultivo as superficies de barbeito na campaña de 2022.

A Comisión Europea publicou o pasado 25 de marzo a Decisión de Execución (UE) 2022/484, de 23 de marzo de 2022, pola que se establecen excepcións á normativa comunitaria da PAC no que respecta a dúas das prácticas para poder acceder ao pago verde para o ano 2022, a diversificación de cultivos e o mantemento de superficies de interese ecolóxico (SIE). O pago verde remunera as prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente. As excepcións establecidas teñen o obxecto de facilitar un aumento do potencial de produción agrícola da Unión Europea, tanto para a subministración de alimentos como de pensos, para compensar a perda de produtos que habitualmente se importan de Rusia e Ucraína.

Na devandita Decisión establécese que a aplicación desta medida é opcional e deben ser os estados membros os que autoricen a súa aplicación en cada país mediante a modificación da súa normativa nacional da PAC. Esta modificación aprobada polo Goberno de España contense na disposición final decimonovena do Real Decreto-lei 6/2022 publicado hoxe.

Diversificación de cultivos

Para o cumprimento desta práctica, as explotacións que dispoñan de entre 10 e 30 hectáreas de terra de cultivo teñen que ter polo menos dous tipos de cultivos diferentes, sen que o principal supoña máis do 75%. No caso das explotacións de máis de 30 hectáreas de terra de cultivo, débense cultivar polo menos tres tipos diferentes, de tal maneira que o principal non supoña máis do 75% do total e os dous cultivos maioritarios xuntos non superen máis do 95% . A estes efectos as terras en barbeito considéranse un tipo de cultivo específico.

Na campaña 2022 as terras en barbeito que, de maneira excepcional en aplicación do real decreto-lei publicado hoxe fosen pastoreadas, segadas con fins de produción ou sementadas con calquera outro cultivo, seguirán sendo consideradas como un cultivo distinto a efectos da diversificación. Iso permitirá que o agricultor poida cobrar a axuda do pago verde sen ningún tipo de penalización polo feito de sementar ou utilizar para o gando esa superficie de barbeito.

Por exemplo, se un agricultor con 40 hectáreas de terra previra declarar, para cumprir con esta norma, un 75% de superficie de terra de cultivo con cebada, un 20% de barbeito e un 5% de xirasol, poderá sementar agora o 20% da superficie que tiña previsto deixar de barbeito con xirasol, cebada ou con calquera outro cultivo e seguirá cumprindo coa norma.

Superficies de interese ecolóxico

Para o cumprimento desta práctica, as explotacións que teñen máis de 15 hectáreas de terra de cultivo deben contar polo menos cun 5% de Superficie de Interese Ecolóxico (SIE) na devandita terra de cultivo. O barbecho sen produción é considerado como unha SIE, e é de feito o tipo de superficie que máis se declara para o cumprimento desta práctica.

De acordo coa modificación da normativa publicada hoxe, as terras en barbeito que fosen pastoreadas, segadas con fins de produción ou sementadas con calquera outro cultivo, seguirán sendo consideradas, de forma excepcional para a campaña de 2022, como unha superficie de interese ecolóxico, o que permitirá ao agricultor o cobro da axuda ao pago verde sen ningún tipo de penalización polo feito de sementar ou utilizar para o gando esa superficie de barbeito.

Ademais, e tamén de maneira excepcional, permitirase o uso de produtos fitosanitarios nestas superficies de barbeito que se poñan en produción.

Procedemento de declaración na solicitude única da PAC

Estas excepcións serán de aplicación ás parcelas en barbeito que os solicitantes da PAC declarasen ou teñan previsto declarar a efectos do cumprimento das prácticas de diversificación de cultivos e de mantemento de superficie de interese ecolóxico.

No que respecta á declaración destas superficies na solicitude única de axudas da PAC da campaña 2022, o agricultor deberá declarar nos recintos onde aplique esta excepción a actividade de pastoreo ou sega, no seu caso, ou o produto que corresponda ao cultivo que vaia sementar se esa é a súa decisión.

A Decisión comunitaria obriga a identificar de maneira específica a estes recintos polo que o agricultor terá tamén que indicar que se trata dunha parcela de barbeito posta en produción para pastoreo, sega ou cultivo, o que permitirá a aplicación, por parte da administración, das excepcións necesarias para poder cobrar o pago verde da campaña 2022.

Para iso, as comunidades autónomas adaptarán os sistemas informáticos utilizados para a presentación da solicitude única da PAC en 2022, establecendo os mecanismos necesarios para identificar as parcelas afectadas por esta disposición. No caso de que un agricultor xa presentase a solicitude de axuda, poderá modificala até o próximo 31 de maio, engadindo a información que corresponda nos recintos de barbeito nos que decida facer unha actividade de produción.

Os recintos de barbeito que finalmente sexan cultivados poderán ser así mesmo elixibles para o cobro dalgunha das axudas asociadas reguladas no Título IV do Real Decreto 1075/2014, de 19 de decembro, por exemplo a de cultivos proteicos, en caso de cumprir os requisitos específicos para as mesmas.

Grazas a esta decisión poderanse pór en produción as 600.000 hectáreas de barbeito que en anos previos declaráronse como superficie de interese ecolóxico, así como outras superficies de barbeito que se estean utilizando para cumprir as normas de diversificación de cultivos do pago verde, sen pór en perigo o cobro por parte dos agricultores desta axuda desacoplada da produción. Por este concepto abonáronse axudas no exercicio financeiro de 2021 de máis de 1.390 millóns de euros.