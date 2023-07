O Sindicato Labrego acusa ás industrias lácteas de querer aumentar beneficios baixando o prezo do leite no campo

O Sindicato Labrego Galego rexeita as ofertas de renovación de contratos que están chegando ás granxas de leite, con propostas de prezo con baixadas importantes respecto ao que están a cobrar neste momento e iniciará accións de denuncia pública que poñan o foco nas industrias que abandeiran esta baixada, sinalando as súas marcas comerciais e informando ás persoas consumidoras para visibilizar que parte da distribución está a quedar coas marxes de beneficios.

“Unha vez máis, a estratexia da industria é engordar os seus beneficios a costa de estrangular o elo máis desprotexido da cadea: as granxas. Estamos a comprobar que, independentemente do produto que transformen ou do segmento de mercado diferente no que traballen, o que hai é unha baixada orquestrada dos prezos por parte das empresas”, denuncia Xulio Fernández, coordinador do sector leiteiro no SLG.

“Dende o Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas estamos a facer un seguimento polo miúdo desta estratexia de presión operada polas industrias lácteas, a través da cal procuran aumentar inxustificadamente a súa marxe de beneficios nun contexto comercial no que non se produciron baixadas de prezo ás persoas consumidoras, nin unha baixada do consumo, nin existe un aumento da produción suficiente para influír na demanda”, considera.

“Coaccións” ás granxas para que acepten a oferta presentada

“Esta situación de coacción ás gandeiras e gandeiros estase agravando coa chantaxe que algunhas industrias están a realizar cos propios contratos. Lonxe de respectar a obriga vixente dende o 30 de xuño de inscribilos no rexistro de contratos na Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA) antes da súa entrada en vigor, están a comunicalles por escrito ás granxas que no caso de non asinar os contratos e entregar o leite asumen a aceptación automática da proposta de contrato ofertada pola industria”, denuncian.

O Sindicato Labrego Galego xa procedeu a denunciar esta práctica ante a AICA, dependente do Ministerio de Agricultura, xa que considera que non é un método válido para dar por aceptada a relación contractual entre produtores e industrias.

Xuntanzas cos grupos políticos ás portas das eleccións

Ao longo desta semana o SLG manterá xuntanzas con representantes dos grupos políticos a fin de trasladarlles que o “desequilibrio de forzas na cadea de produción láctea está impactando unha vez máis no elo máis débil: as granxas”.

A prórroga da supresión do IVE do leite está a privar de certa liquidez ás granxas

“Dende o SLG defendemos o establecemento de prezos de abaixo cara arriba, que tomen como punto de partida os custos de produción e a remuneración do traballo da base da cadea produtiva, as gandeiras e gandeiros, e que os beneficios ao longo da cadea sexan articulados, como en calquera eido profesional, en base ao respecto da normativa a aplicar. Neste caso, canto menos, a Lei da Cadea Alimentaria, que de contar coa vontade da Xunta de Galicia e o Ministerio para a súa aplicación, debería ter impedido estratexias colectivas de baixada de prezo como as que as industrias lácteas nos están a impoñer arestora”, conclúe Xulio Fernández.