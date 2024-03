Gandarías premiadas por Dekalb por lograr os mellores rendementos de millo en 2023

Dekalb, marca líder en sementes de millo e integrada na multinacional Bayer, celebrou este mércores en Toques (A Coruña) unha xornada de entrega dos premios da segunda edición do concurso Dekalb+Silo, que organiza para premiar ás gandarías de vacún de leite que lograron mellores rendementos na campaña 2023.

Uns 100 profesionais do sector, entre gandeiros e técnicos, déronse cita no restaurante Xaneiro na entrega de premios deste certame, do que Marcial Costoya, Territory Sales Manager de Bayer para a Cornixa Cantábrica, Galicia e León, salientou a súa elevada participación.

Listaxe de premiados

O concurso Dekalb+Silo ten como obxectivo dar máis valor a lograr un silo de millo de calidade. Estes son os premiados nas dúas categorías nas que se estruturou:

1) En colleita: Premios para as mellores calidades de mostras en verde medido en litros de leite por tonelada de materia seca de millo forraxeiro logradas:

-Primeiro premio (1000 euros): Para a gandería de José Ignacio Leal. . Logrou 1893 litros de leite/tonelada de materia seca cun millo Dekalb DKC 4621, un ciclo 300 de altas produccións.

-Segundo premio (600 euros): Gandaría Novoa SC. Logrou 1862 litros de leite/tonelada de materia seca cun millo Dekalb DKC 5144

-Terceiro premio (400 euros): Gandaría Casa Castro. Logrou 1858 litros de leite/tonelada de materia seca cun millo Dekalb, coa variedade DKC 4621.

2) En silo: Premios para as mellores producións medidas en litros de leite por hectárea. Para iso tomouse unha mostra do silo e cubicáronse os silos, expresando o resultado en litros de leite por hectárea logrados polo millo ensilado, premiando ás mellores producións segundo o ciclo de millo.

-Ciclo largo (1000 euros): Ganadería Pastora, que logrou 53525 litros de leite por hectárea cun DKC 5911, un ciclo 500.

-Ciclo medio (1000 euros): Gandaría Serabel SC, que logrou 43614 litros de leite por hectárea cun DKC 5110, un híbrido bisagra entre un ciclo 300 e un 400.

-Ciclo curto (1000 euros): Gandaría Fernández Sánchez, que logrou 43141 litros de leite por hectárea cun DKC 3575, unha variedade de ciclo 200.

Xornada técnica de formación

Ademais da entrega de premios, a xornada organizada por Dekalb tamén serviu para coñecer como xestiona o cultivo do millo Granja San José, en Huesca, a cargo de Salvador Castellanos, responsable de xestión de forraxes. Esta gandería, con 3776 vacas en muxido, sementou o ano pasado 973 hectáreas de millo forraxeiro.

A continuación, Anxo Valiño, responsable do departamento de desenvolvemento de mercado de Bayer para a Cornixa e Castela e León, presentou as últimas novidades do catálogo de millo de Dekalb para 2024. Seguidamente, Montserrat Vázquez, delegada comercial de Bayer para Galicia, explicou as claves para o manexo sustentable de produtos fitosanitarios, especialmente herbicidas, durante o cultivo de millo.

A xornada formativa concluíu cunha charla de Sergio Grille, gandeiro de Mazaricos, que nos últmos anos acometeu unha dixitalización completa dos traballos agrícolas na súa granxa.

Fotos das ganderías premiadas: