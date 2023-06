As empresas lácteas volven apostar por renovar contratos a curto prazo con novas baixadas

Arrinca o momento clave da renovación de contratos do leite en Galicia. A un mes para a finalización dos acordos de compra vixentes entre industrias e gandeiros, estanse a producir xa os primeiros movementos. A entrada en vigor do cambio normativo que obriga a subir os contratos ao rexistro creado pola AICA con carácter previo ao inicio da recollida obrigará a axilizar as negociacións e impedirá que a sinatura se alongue até os primeiros días de agosto, unha práctica que até agora era habitual nos momentos de renovación.

A negociación verase acelerada nas vindeiras dúas semanas pero hai algunhas industrias en Galicia que xa están comezando a asinar os primeiros contratos, con baixadas de 2 e 3 céntimos sobre as producidas no mes de maio, o que augura un prezo para os vindeiros meses de entre 45 e 50 céntimos en función da empresa.

A asturiana ILAS (Reny Picot) está a ser das primeiras en asinar novos contratos coas súas granxas provedoras, unhas 450 ganderías en Galicia. Sen oferta previa, o novo contrato ten unha vixencia de dous meses (agosto e setembro) cun prezo base de 44 céntimos, máis primas por volume e calidade.

Reny Picot sitúase de novo como unha das industrias que menos paga o leite en Galicia

O grupo catalán TGT, propietario das queixerías Ferrado Verde en Santa Comba e Ruta Xacobea no Pino, tamén está a ser das primeiras en asinar contratos, con baixadas de prezo de ente 2 e 3 céntimos. As 25 ganderías ás que recolle nas comarcas de Arzúa e o Xallas recibiron un contrato para os meses de agosto e setembro a 47 céntimos máis prima por cantidade.

Contratos de 2, 3 e 4 meses

Para non collerse os dedos do que poida acontecer tralo verán, as empresas que están a asinar contratos de renovación están a facelo a moi curto prazo, unha das características que se repite con respecto á renovación efectuada en maio.

De feito, aínda que a maioría de ofertas presentadas até o de agora cumprían co prazo mínimo legal establecido de vixencia (1 ano), agárdase que ao final os contratos que se asinen durante este mes se prolonguen, como moito, até decembro, que sería cando tocaría de novo renegociar.

As industrias prefiren negociar coas ganderías todas ao mesmo tempo e foron acompasando neste ano tanto os prazos como os prezos de renovación

As industrias prefiren facelo, ademais, todas ao mesmo tempo e foron equiparando neste ano prazos e prezos para que iso sexa así. A disparidade nas datas de renovación, en función da empresa que se tratara, deron paso a unha situación de renovación acompasada nos meses de maio e agosto por parte de todos os compradores.

Tan só Nestlé segue manténdose un mes por diante da competencia, con contrato en vigor até o 31 de agosto, pero Leche Celta e Naturleite, que renovaban tradicionalmente un mes máis tarde que o resto de industrias asentadas en Galicia, foron converxendo nas datas de renovación, tocándolles tamén facelo agora en agosto, logo dun contrato actual de tan só 3 meses de duración (maio, xuño e xullo).

Terceira baixada neste ano

En canto aos prezos, malia que as distintas empresas negan ningún tipo de acordo entre elas, unhas e outras míranse de reollo á hora de ofertar as súas propostas, baixo o argumento de “non quedar fóra de mercado”.

Todas as ofertas feitas até o da agora sitúanse por baixo dos 50 céntimos, 10 menos dos acadados no mes de decembro, o que augura unha sinatura de contratos na horquilla dos 45-50 céntimos para a segunda metade do 2023, logo de varias correccións á baixa consecutivas sufridas polas granxas: marzo, maio e agora agosto.

O prezo do leite en orixe baixou 10 céntimos desde decembro

En principio, non se agardan movementos de prezos á alza de cara aos vindeiros meses, a non ser que a produción caia no norte de Europa, o que tiraría de novo dos prezos cara arriba (de feito o leite spot en Italia xa comezou a subir), como aconteceu o ano pasado, cando en outono se deu unha situación de escaseza de oferta; pero polo momento as industrias apostan por achicar as marxes de beneficio actuais das explotacións co argumento de que hai dispoñibilidade de leite noutros países, unha situación que podería cambiar tralo verán debido, entre outros factores, á caída de prezos producida tamén a nivel europeo.

Nestlé e Inleit ceden explotacións a favor do grupo Lence

A falta de ver que movementos se producen trala sinatura de contratos deste mes, o resultado da renovación producida en maio deixa un panorama en canto á recollida de leite en Galicia no que o Grupo Lence gaña peso, adiantando a Larsa e converténdose neste momento na segunda empresa en volume, só por detrás de Lactalis.

A multinacional francesa segue a ser a empresa que máis leite recolle en Galicia, 1,5 millóns de litros diarios (uns 550 millóns ao ano), o que representa cerca do 20% da produción total da comunidade.

Lactalis precisa manter neste momento a súa recollida en Galicia para compensar a perda de 90 millóns de litros anuais da súa planta de Puleva en Granada trala marcha da cooperativa Alba Ganaderos a COVAP.

Lactalis precisa manter a súa recollida en Galicia para compensar a perda de 90 millóns de litros anuais na súa planta de Granada trala rotura coa cooperativa Alba Ganaderos

Trala compañía propiedade da familia Besnier, o grupo galego Lence, propietario das marcas Río e Leyma, sería a industria con máis capacidade de recollida, cun 11% do volume total de leite producido en Galicia, movéndose neste momento en case 900.000 litros diarios (uns 330 millóns ao ano), logo de incorporar na primavera granxas que deixou Inleit e Nestlé.

No ránking de recollida en Galicia, a continuación situaríase Larsa, propiedade da cooperativa asturiana CAPSA, cuns 800.000 litros diarios, e Reny Picot, con arredor de 700.000. Leche Celta estaría en 670.000 litros , Entrepinares en 600.000 e Naturleite en 350.000.

O leite líquido gaña rendibilidade

Aínda que as circunstancias de cada empresa son diferentes en función da súa orientación de produto, as industrias enfocadas aos produtos industriais son as que peor o están a pasar neste momento, fronte ás que se adican ao leite líquido, tradicionalmente con menor marxe no mercado.

O consumo e os prezos do leite e o queixo mantéñense sen apenas oscilacións nos supermercados, mentres os produtos industriais seguen sen remontar

Inleit baixou de maneira importante a súa recollida directa, na que chegou a contar con 200 explotacións, e moito do leite que a compañía hispanoamericana procesa actualmente na súa planta de Teixeiro é leite de oportunidade, ben sexan excedentes doutras empresas galegas como tamén cisternas importadas.

Inleit reduciu a recollida directa para procesar máis leite de oportunidade

No caso de Nestlé, a multinacional suíza deixou de recoller esta primavera 25.000 litros diarios á cooperativa de Ordes, que foron parar a Río e Lactalis. Eses 9 millóns de litros ao ano que mingua Nestlé supoñen arredor do 10% dos 90 millóns de litros que procesa ao ano na planta de Pontecesures.

Nestlé deixou de recoller á cooperativa de Ordes uns 25.000 litros diarios, reducindo nun 10% a capacidade produtiva da súa planta de Pontecesures

Tamén houbo cambios na cadea de aprovisionamento de Danone, que recolle o leite a unhas 60 ganderías en Galicia. A multinacional francesa non conta con planta de transformación en Galicia e o transbordo que facía en Monforte, na planta propiedade agora da chinesa Yeeper Dairy, está a facelo agora nas instalacións de Leite Río no Ceao, tras un acordo co Grupo Lence.