Entrepinares rompe o mercado do leite en Galicia cun prezo base de 57 céntimos en outubro

O prezo do leite en orixe segue a subir e podería aproximarse en Galicia aos 60 céntimos nos vindeiros meses. Entrepinares, a queixería castelán-leonesa con factoría en Vilalba, pagará o leite deste mes de outubro a 57 céntimos máis calidades, o que supón unha suba de 7 céntimos a respecto do mes de setembro.

Os perto de 170 gandeiros que entregan o leite a Entrepinares están a recibir esta semana a chamada da empresa para lles comunicar a suba, que se fará efectiva mediante unha actualización da prima de sostibilidade. Así, a industria está a actualizar os contratos asinados na primavera e que non cambiarían a data de finalización, ao seguir vencendo o día 31 de marzo de 2023.

A suba non afecta á duración dos contratos, que seguen vencendo o 31 de marzo

A estratexia que segue Entrepinares é a de igualar o prezo base a todos os seus gandeiros, independentemente do volume de entregas, de maneira que a única diferenza entre o prezo final a cobrar por uns e outros estaría nos niveis de sólidos, que se endureceron no último contrato ata o 3,80% de graxa e o 3,20% de proteína. Unha décima por enriba ou por debaixo dese baremo supón 5 euros máis ou menos en tonelada no caso da graxa e 7 no caso da proteína.

A revalorización nos últimos tres meses é de 9 céntimos: prezo base de 48 en agosto, 50 en setembro e 57 en outubro

A revalorización acumulada desde o pasado 1 de abril nos contratos de Entrepinares é do 42,5%, desde os 40 céntimos de prezo base asinados nese momento aos 57 deste mes de outubro, o que supón unha suba sen precedentes no sector, acostumado a décadas de inmobilismo nos prezos do leite en orixe.

Descoloca o mercado

A decisión de Entrepinares reventa un mercado que se moveu á alza nos últimos meses, empurrado pola cotización en máximos históricos dos produtos lácteos industriais nos mercados internacionais e pola falta xeralizada de leite no campo, como consecuencia do aumento de custos e a conseguinte caída de produción.

Entrepinares foi unha das empresas que máis incrementou a compra de leite en Galicia nos últimos anos ata alcanzar os 200 millóns de litros anuais

O movemento de Entrepinares chama ademais a atención por tratarse dun proveedor de Mercadona, a cadea que marca tendencia na fixación de prezos nos liñais dos supermercados, cun efecto arrastre sobre o resto da distribución.

Mercadona estaba freando nas últimas semanas unha subida do brick de leite nos supermercados

De feito, a empresa valenciana propiedade da familia Roig estaba a ser sinalada nas últimas semanas como consecuencia da súa negativa a subir o prezo do brick da súa marca branca, Hacendado, dos 79 até os 83-84 céntimos, como fixeron o resto de cadeas da competencia, que despois recuaron coa excusa de non telo feito Mercadona, que controla o 30% das vendas de leite líquido no conxunto do España.

A decisión de Entrepinares de levar a cabo de golpe unha suba de 7 céntimos aos gandeiros non se entendería sen o respaldo de Mercadona, polo que semella que estaría secundando deste xeito esta nova alza de prezos en todos os elos da cadea, comezando polos produtores, ao igual que fixera hai un ano cando Naturleite, que envasa en Meira leite para Mercadona, fora das primeiras tamén en anunciar unha suba inicial de 2 céntimos, que acabou desencadeando unha revalorización en cadea do resto de empresas.

A planta de Naturleite (Covap) pagou o leite do mes de agosto a un prezo base de 47 céntimos e tiña previsto unha suba dun céntimo para setembro e outro para outubro, pero está por ver se segue a estela de Entrepinares cun incremento de maior calado nos últimos meses do ano.