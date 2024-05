O Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, en Coristanco (A Coruña), organiza a vindeira semana, do 6 ao 13 de maio, unhas xornadas de alimentación de vacún de leite, coa participación de técnicos do sector.

As xornadas celebraranse no Salón de Usos Múltiples do Concello de Coristanco e son de entrada gratuíta. Para máis información enviar un correo a fonteboa@fonteboa.es ou chamar ao 981 733 051

Velaquí o programa: