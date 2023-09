Xornada o vindeiro martes no CIAM sobre como mellorar a sustentabilidade medioambiental das gandarías de vacún de leite

O vindeiro martes, 19 de setembro, celebrarase no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) unha xornada sobre como mellorar a sustentabilidade económica e ambiental das gandarías de vacún de leite.

A joranda enmárcase dentro do proxecto Climate Neutral Farms, da Axenda H2020, un proxecto europeo no que participan gandarías e industrias lácteas da Unión Europea e que en España ten como socio á Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL).

O obxectivo deClimate Neutral Farms é buscar solucións a nivel local para lograr que as granxas de vacún de leite sexan climáticamente neutras; é dicir, cun balance 0 de emisións de gases de efecto invernadoiro, á vez que se busca mellorar o seu resiliencia ou capacidade de adaptación ao cambio climático.

A asistencia á xornada é gratuíta previa inscrición enviando un correo a ciam.cmr@xunta.gal

Este é o programa:

10:30 “Perspectivas da produción de leite en Nova Zelandia baixo as novas restricións ambientais”. Francisco Sineiro, profesor de Economía Agraria en a Escola Politécnica Superior do campus de Lugo (USC).

11:45 “Aplicación e resultados do progama Bas Carbone en Francia”. Solenn Challali, técnica do Institut de l´*Élévage (IDELE) de Francia.

13:00 “Proxecto Climate Neutral Farms”. César Resch/Adrián Botana, investigadores do CIAM:

· Resultados e accións levadas a cabo en ClieNFarms no ano 2022

· Ensaio con aceites esenciais para a redución da emisión de gases entéricos en vacún de leite

· A produción de leite e as emisións de gases efecto invernadoiro