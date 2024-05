Vindeiras poxas de gando frisón na provincia de Lugo: Este sábado en Sarria e o 8 de xuño no Páramo

Africor Lugo organiza para as vindeiras semanas dúas poxas de gando Holstein procedente de ganderías socias. Serán este sábado, 11 de maio, en Sarria, e o 8 de xuño no concello do Páramo.

A de Sarria será ás 12:00 horas no mercado gandeiro, e nela colaboran o concello, a cooperativa AIRA, a Xunta de Galicia e Xenética Fontao. Nos vindeiros días publicaranse os animais que saen a venda.

No caso da do Páramo, do 8 de xuño, trátase da primeira edición que se celebra neste concello. O prazo para que as ganderias podan inscribir os eus animis remata mañá mércores, 8 de maio.

Dende Africor Lugo destacan as vantaxes que ofrecen estas poxas:

Para os vendedores:

Poxas publicitadas

O venres van buscar o animal e o sábado cobrar a poxa, Africor encargase de realizar as probas sanitarias, pelar e coidar os animais na feira.

Valorización do traballo de selección, presentación dos datos xenealóxicos

Animais lavados e pelados para potenciar a súa morfoloxía.

Concentración de compradores

Publicidade para a gandería

Para os compradores:

Concentración da oferta

Garantías sanitarias

Animais procedentes de explotacións cercanas

Información xenealóxica completa

Transporte gratuíto para as ganderías da provincia de Lugo

Doses gratuítas por xentileza de Xenética Fontao