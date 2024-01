O sábado 2 de marzo terá lugar en Chantada a primeira poxa do ano de frisón da provincia, organizada por Africor Lugo coa colaboración do Concello de Chantada e da Cooperativa Aira. A cita será no mercado gandeiro ás 12:00 horas.

O prazo de inscrición remata o vindeiro 29 de xaneiro.