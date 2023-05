Problemas das ganderías de vacún de carne para acceder ás novas axudas da PAC

As explotacións que non botan os xatos ou non teñen a cualificación de "extensiva" non poden cobrar o pago asociado a vaca nutriz e cebo de tenreiros e a esixencia de non usar abonos químicos nas pradeiras dificulta acollerse á axuda agroambiental de pastoreo

Tres semanas despois de que os tractores tomaran a cidade de Lugo en defensa dun prezo para a carne de Suprema que cubra os custos de produción e dun reparto “xusto” dos fondos da PAC, os gandeiros volverán este xoves a sacar os tractores á rúa para facer oir o seu descontento coa actitude da Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, que non adoptaron ningunha das medidas que piden os produtores.

Os produtores de Suprema quéixanse de non ter neste momento “nin prezo nin PAC” por un reparto das axudas para o novo período que “marxina” aos gandeiros de carne en extensivo. “A axuda asociada por vaca nodriza permanece conxelada desde o anterior período, do ano 2014, en 85€ cando a de vacas de leite se incrementou até os 158€”, comparan.

Pero ademais, para cobrala esíxese que a explotación estea declarada como “extensiva”, o que poría en perigo o seu cobro por parte de ganderías que realizan un manexo tradicional, no que os becerros quedan na casa e as nais van e veñen todos os días ao pasto, un sistema habitual en áreas do interior da provincia de Lugo con fincas pequenas e dispersas, onde conviven explotacións de orientación cárnica con outras de leite, e en zonas de montaña onde a presenza do lobo impide ter os becerros fóra en parcelas alonxadas.

“Fixeron as normas pero nin eles mesmos saben as consecuencias desas normas nin como levalas á práctica. Isto significa un recorte encuberto en toda regra, porque póñenche condicións imposibles de cumprir por moitas explotacións”, denuncia Santiago Rego, presidente da asociación Gandeiros Galegos da Suprema, que critica o papel dos sindicatos agrarios na negociación da PAC. “As Administracións negociaron a PAC de tapadillo cos sindicatos e agora os gandeiros estamos atados de pes e mans e non temos posibilidade algunha de modificación”, afirma.

Modelo de declaración responsable xunto coa solicitude única

Un dos problemas detectados á hora de acceder a determinadas axudas da PAC nesta campaña é o feito de que están condicionadas a unha determinada tipoloxía de explotación. Pasa tanto nas axudas directas do primeiro pilar como nas agroambientais do segundo.

Por exemplo, para poder cobrar as axudas asociadas a vacún de carne e engorde de tenreiros na explotación de nacemento as explotacións terán que estar encadradas como extensivas ou tamén como semiextensivas se teñen entregas de leite. É dicir, a axuda por vaca nodriza a partir de agora só poderán cobrala as vacas que saian ao pasto dentro de explotacións calificadas como extensivas.

A Xunta habilitou un modelo de declaración responsable asinado polas ganderías no momento de presentar a solicitude da PAC para corrixir erros na tipoloxía das explotacións

A Xunta incluíu nesta campaña no apartado das declaracións á hora de facer as solicitudes da PAC unha específica para marcar que tipo de explotación é a que ten cada beneficiario. Con iso farase a modificación no REGA sen necesidade de facer outra solicitude nin pagar taxas, aínda que despois comprobarase por parte da Xunta se esa información é correcta ou non e “en caso de non ser correcta reclamaranse os cartos cobrados indebidamente”, advertiu recentemente Celso Sevillano, responsable do servizo de axudas gandeiras da PAC no FOGGA.

Fertilización exclusivamente orgánica

Outro dos cambios importantes na nova PAC que “prexudica” ás explotacións de vacún de carne galegas son os compromisos establecidos para o cobro da axuda agroambiental para fomento de pastos. Un dos requisitos para poder pedir esta axuda, de 110€/ha, é o de realizar unha fertilización exclusivamente orgánica, o que impediría ás ganderías que a queiran solicitar realizar abonado químico, por exemplo na primavera, con miras a realizar un corte para ensilado.

“Non entendo como desde a PAC se fomenta o empobrecemento do chan e a perda de produción forraxeira. Se tes as vacas fóra non tes purín ou esterco co que abonar, polo que é necesario recurrir a abono químico. Por un lado din que priman a extensificación e sen embargo castigannos con isto”, critica Santiago Rego.

A imposibilidade de acollerse á nova axuda agroambiental de fomento de pastos está a provocar unha importante perda de ingresos por parte das explotacións de vacún de carne, dado que este compromiso de fertilización exclusivamente orgánica non se esixía na axuda de xestión sustentable de pastos do anterior período, á que estaban acollidas a maioría de explotacións de carne, cunha prima de 120€/ha.

Avalancha de peticións de mastíns e colares GPS

Outra das novidades deste ano é a nova axuda complementaria por convivencia con grandes carnívoros, de 75€/ha, á que non poden acceder os produtores de ecolóxico nin aquelas ganderías en convencional que non estean encadradas no mapa de zonas con presenza de lobos.

Para poder cobrala esíxese dispor de cando menos dous cans de garda (mastíns ou cans de palleiro) ou ter xeolocalizados o 20% dos animais da explotación antes do vindeiro 15 de xuño, cando remata o prazo de modificación das solicitudes únicas da PAC, o que está a provocar unha auténtica avalancha de peticións tanto de cans como de colares GPS.

O FOGGA admite retrasos na campaña da PAC deste ano

A tres semanas de que finalice o prazo de presentación de solicitudes, no FOGGA, o organismo público dependente da Xunta encargado da xestión e pago dos fondos da PAC en Galicia, admiten o “retraso” na campaña deste ano, mentres nas entidades colaboradoras falan de “caos” e de descoñecemento das novas esixencias por parte dos gandeiros. “Hai moi poucas solicitudes finalizadas e rexistradas neste momento, tan só as máis sinxelas”, admiten uns e outros.

No caso das ganderías de leite, os novos ecorreximes vinculados á rotación de cultivos nas terras do millo estarían xerando dúbidas entre as explotacións en relación ás prácticas esixidas e retrasando a presentación das solicitudes únicas, mentres que no caso das ganderías de carne as dificultades xiran arredor da axuda agroambiental de pastos e o encadre das granxas nas distintas tipoloxías de explotacións.