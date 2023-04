Centos de tractores toman Lugo en demanda de solucións para a gandería de vacún de carne

Gandeiros Galegos de Suprema, a asociación convocante, pide medidas para evitar que as granxas sigan vendendo por baixo dos custos de produción. Cuestionan tamén a baixada das axudas da PAC e advirten dos danos do lobo sobre as ganderías extensivas

Os máis de trescentos tractores que marcharon este martes polas rúas de Lugo son un bo termómetro da complicada situación que pasa o vacún de carne. A caravana de tractores, acompañados de gandeiros a pé, partiu ás 11 e media da mañá desde o Polígono das Gándaras e rematou pasadas as tres da tarde diante da delegación da Xunta de Galicia, logo dunha parada tamén na subdelegación do Goberno.

A asociación convocante da protesta, Gandeiros Galegos de Suprema, expuña diante das dúas Administracións, nas que permanecerá concentrada de xeito indefinido, as súas principais reinvindicacións: un prezo de venda dos xatos xusto, que non se recorten as axudas da PAC e solucións contra o problema do lobo.

Non hai relevo xeracional porque as nosas explotacións non son viables

En conxunto, as peticións dos produtores resúmense nunha: “cubrir os custos de produción e obter unha marxe de beneficio para que as explotacións de carne sexan viables e o rural non se abandone”. “Prezo é igual a profesionalización e a vida no rural”, aseguran.

Prezo imposto polos matadoiros

O presidente de Gandeiros Galegos de Suprema, Santiago Rego, cuestiona o que considera un incuprimento da Ley de la Cadena Alimentaria: “A propia Administración ten un estudo do 2021 no que se di que o noso custo de produción está en 6,20 euros. A día de hoxe, trala suba dos pensos e materias primas o ano pasado, estaremos arredor dos 7 euros, moi por riba do prezo de venda dos xatos”, valora.

Sentímonos totalmente indefensos neste sistema onde predomina o monopolio da industria

“Os custos de produción estannos a afogar. Estamos vendendo a perdas. Onde está a AICA?”, pregunta. “Sentímonos indefensos de todo ante este sistema onde predomina o monopolio da industria. Vémonos obrigados a asinar uns contratos ilegais baixo a ameaza de non levarnos os becerros e nós aos xatos temos que darlles saída”, din.

Sobre o prezo de venda da carne, a asociación defende que non é preciso subir máis o que se lle cobra ó consumidor, “senón facer un reparto máis equitativo do valor da carne ó longo da cadea”.

A nova PAC, unha “descapitalización” para as explotacións de carne

No contexto actual de altos custos, os produtores de Suprema consideran preciso un reforzo da axudas da PAC, pero advirten de que o novo período da Política Agraria Común 2023-2027 chega para as granxas de vacún de carne cun recorte de axudas. “A nova PAC é unha descapitalización en toda regra das nosas explotacións”, advirten, alertando da “trampa” que supoñen novas liñas de axudas como os ecorreximes e as novas condicións impostas para o cobro das axudas agroambientais destinadas ao fomento de pastos.

Unha última cuestión sobre a que advirte a asociación é sobre o lobo, que aseguran que está causando importantes danos sobre a gandería extensiva. “Se queren que sigamos mantendo o lobo, terá que haber suficientes subvencións para iso. Se non, terán que regular as poboacións, pero coa situación actual, na que o lobo está no Listado de Especies en Protección Especial, quedamos indefensos”, critica Santiago Rego.

En demanda de solucións, máis de 300 tractores marchan desde este mediodía do polígono das Gándaras cara a Subdelegación do Goberno e a Delegación da Xunta, onde se xuntarán cos manifestantes a pé. A previsión de Gandeiros Galegos de Suprema é a de manter unha concentración indefinida ante a Xunta e ante a Subdelegación do Goberno en Lugo, ata que se pacten medidas para solucionar a actual situación.

Por parte da Xunta, Medio Rural sinalou hoxe nun comunicado que demanda do Goberno central un Ive cero para a carne, a fin de que os produtores poidan aumentar os seus ingresos. Tamén asegura que velará para evitar a venda de gando a perdas a través do Servizo da Cadea Agroalimentaria e Control de Prácticas Comerciais Desleais, a chamada ‘Aica galega’, pois asume en Galicia parte das competencias que vén desempeñando a Agencia de Información y Control Alimentario.

Na súa cartelería e nos lemas coreados, os gandeiros lembráronse tamén dos sindicatos, ós que equiparan a “chiringuitos” ligados ós partidos políticos. “Houbo alcaldes que se moveron nas eleccións ó consello regulador de Vacún de Galicia e que se volveron a mover para pedir que non se fose a esta manifestación”, criticaron os convocantes nun dos discursos ao remate da marcha. “Divide e vencerás é o lema de certo sector”, cuestionan.

Álex Rodríguez (Láncara) “Da maneira na que están as cousas, non anima a incorporarse á gandería” Álex Rodríguez, un mozo de 27 anos de Láncara, tiña previsto incorporarse este ano á gandería familiar, que leva na actualidade súa nai, Marifé Blanco. Pero cos custos e prezos actuais, ve o panorama complicado. “Non hai garantías de futuro. Da maneira na que están as cousas, non anima a incorporarse. Precisamos unha boa PAC porque cos prezos que temos hoxe polo gando, é imprescindible”, sinala. A gandería está a cobrar arredor de 6 euros /Kg. polos animais e cos prezos actuais do penso, xa decidiu reducir o periodo de ceba e a cantidade de penso que lle dá ós xatos. “De momento seguimos cebando, pero quizais chegue un momento no que teñamos que parar”, valora.

José Antonio Santos (Friol) “Cobramos o mesmo polos xatos que hai 30 anos, pero daquela un saco de penso de 40 Kg. costaba 500 pesetas” José Antonio Santos é un gandeiro xubilado de Friol que acudiu á concentración co seu fillo, que é o que leva hoxe en día a gandería, de 70 reprodutoras. Santos fai números comparando prezos e custos de hai 30 anos cos de agora. “Daquela cobrabamos 200.000 pesetas por un xato, que é parecido ó que cobramos agora, pero o saco de penso de 40 Kg. estaba a 500 pesetas e hoxe un saco de 25 Kg. custa 15 euros”, compara. A mesma situación dáse co abono. “Daquela un saco de abono eran 200 pesetas, hoxe son 30 euros” -explica-. “Nós o ano pasado xa non abonamos as pradeiras con fertilizantes químicos e este ano tampouco o faremos. O que fixemos foi reducir o rabaño”, apunta. De cara ó futuro, o produtor opina que “a xente que vén atrás vaino pasar moi mal”.