Piden que se retire da condicionalidade da PAC a obriga de realizar análises de solos e plans de abonado

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos presentou as súas alegacións ao Real Decreto polo que se flexibilizan algunhas normas para a condicionalidade da PAC, nas que reclama que se suprima a BCAM 10, sobre nutrición sostible de solos, entre outras medidas.

Unión de Uniones lembra que a BCAM 10 fixada no Plan Estratéxico da PAC en España é unha esixencia de boas condicións agrarias e medioambientais que non procede expresamente da regulación europea e que implantou o Estado español unilateralmente “e de forma contraria a Dereito”, polo que considera que debe eliminarse.

A BCAM 10 introduce obrigas ás explotacións para non ser penalizadas nas axudas da PAC que están relacionadas co rexistro das operacións de fertilización no caderno dixital de explotación, a imposición de contar cun plan de abonado ou a aplicación localizada de xurros e o enterrado de estercos sólidos.

Con todo, asegura UdU, “en paralelo atópase tamén en vigor o Real Decreto 1051/2022, que establece normas suficientes para asegurar as prácticas de nutrición sostible nos chans agrícolas, polo que se estaría duplicando innecesariamente a regulación e complicando a xestión das explotacións”.

Aproveitamentos forraxeiros nas franxas fluviais de 5 metros

Doutra banda, diante doutros requisitos de boas condicións agrarias, a organización expuxo matices para que na súa aplicación que se acheguen máis á realidade das explotacións e non as penalice. Neste sentido, a BCAM 4 non permite a produción agrícola nin os aproveitamentos forraxeiros nas franxas de protección nas inmediacións de masas ou cursos de auga. Con todo, si están autorizados o pastoreo, a sega ou o asentamento de colmeas, polo que a organización expón que tamén se poida aproveitar o seu uso para forraxe ou outros destinos comerciais.

Con respecto á xestión de labranza, expón que se tome en conta o factor pendente a partir dun 15% e non un 10% como está establecido actualmente, debido a que é a partir dese valor é cando a pendente comeza a ter incidencia significativa na erosión por escorrentía.

Cobertura mínima do chan

No referido ás prácticas relacionadas coa cobertura mínima do chan e as rotacións, na BCAM 6 expóñense “flexibilizacións positivas”, asegura UdU, pero a organización considera que se deben ter en conta as particularidades nos cultivos herbáceos.

Por tanto, proponse que nas parcelas agrícolas que se sementaron de cultivos herbáceos de inverno que ao ano seguinte fosen destinar a cultivos de primavera ou barbeito, se manteña unha cuberta vexetal durante polo menos seis semanas a elixir entre o 1 de setembro e o 31 de xaneiro seguinte, podendo ser a cuberta sementada ou espontanea polo rebrote, incluso os propios restrollos do ano anterior.

A regulamentación comunitaria permite ben a rotación de cultivos, ben a súa diversificación, polo que non entendemos que non se utilice toda a marxe de manobra que permite a UE

Así mesmo, solicita a eliminación da prohibición de labra vertical e as limitacións que se introducen para as parcelas de barbeito durante os meses de abril a xuño, meses que están claramente fóra do período invernal ao que se refire a regulación da UE.

Por outra banda, Unión de Uniones non comparte “as limitacións autoimpostas polo Ministerio”, que non se acolle á máxima flexibilización que permite a UE na BCAM 7, rotación en terras de cultivo excepto cultivos baixo a auga. “É a regulamentación comunitaria a que permite ben a rotación de cultivos, ben a súa diversificación, polo que non entendemos que non se utilice a marxe de manobra máxima co fin de que os agricultores, en función das condicións agroclimáticas das zonas de cultivo, tomen as decisións máis oportunas”, indícase desde a organización.