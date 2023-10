Os agricultores e gandeiros de Galicia percibirán 48 millóns de euros en pagos anticipados da PAC

O Goberno de España logrou que a Comisión Europea incrementase o importe do anticipo da PAC do 50% ao 70% nesta campaña, co obxectivo de dotar de liquidez a agricultores e gandeiros. As Comunidades Autónomas poden pagar aos beneficiarios a partir da próxima semana e até o 30 de novembro.

Foto: Arquivo