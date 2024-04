Xa se poden presentar alegacións ao decreto do Ministerio de cambios nas axudas da PAC

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación iniciou hoxe o trámite de audiencia e información pública do proxecto de modificación do Real Decreto 1049/2022 relativo á aplicación da condicionalidade reforzada e condicionalidade social da Política Agraria Común (PAC), que se atopa dispoñible nesta ligazón.

Os cidadáns e organizacións que así o consideren, poden facer chegar as súas achegas no modelo de documento adxunto, en formato Word, en o prazo máximo de 7 días hábiles a partir do día seguinte desta publicación, a través da caixa de correos de correo electrónico bzn-normaspac@mapa.es indicando claramente a referencia RD modif RD 1049/2022 condicionalidad 2024 no asunto das súas comunicacións.

O proxecto de real decreto que se somete a audiencia pública concreta as propostas relativas á simplificación e flexibilización da condicionalidade da PAC, que forman parte do conxunto de 43 medidas comprometidas polo Goberno para dar resposta ás preocupacións manifestadas por agricultores e gandeiros.

En concreto, o proxecto de real decreto modifica o alcance de catro Boas Condicións Agrarias e Ambientais da terra (BCAM) e flexibiliza a aplicación de controis e penalizacións en materia de condicionalidade.

En relación coa BCAM 5 (Xestión da labranza) engádense novas excepcións para o seu cumprimento nas parcelas de menor tamaño, así como para determinados cultivos leñosos xa implantados, que serán de aplicación a partir da solicitude única da PAC de 2025.

Na BCAM 6 (Cobertura mínima do solo), o proxecto de real decreto contempla que se poida levar a cabo a práctica do abonado en verde e que sobre os restrollos dos cultivos herbáceos póidanse realizar labores pouco profundas. Ademais, permítese facer uso das cubertas inertes no caso das plantacións de cultivos leñosos implantadas en parcelas cunha pendente superior ao 10 %. Estas flexibilidades serán de aplicación retroactiva desde o 1 de xaneiro de 2024.

Así mesmo, contémplase como alternativa ás actuais obrigacións sobre a rotación de cultivos (BCAM 7) que os agricultores poidan realizar unicamente unha diversificación anual dos mesmos na súa explotación. Esta alternativa poderá ser xa tida en conta de cara á solicitude única deste ano, cuxo prazo de presentación ampliouse até o 31 de maio.

A obrigatoriedade de destinar unha porcentaxe da superficie da explotación a superficies ou elementos non produtivos á que se refire a primeira obriga da BCAM 8 elimínase, de forma que aqueles agricultores que así o decidan, poidan cultivar estas superficies. Esta medida tamén será de aplicación na campaña de 2024.

O proxecto de real decreto recolle ademais que, en materia de condicionalidade reforzada, todos aqueles beneficiarios de axudas cuxa explotación sexa igual ou inferior a 10 hectáreas de superficie agraria declarada, quedarán exentos dos controis, así como das penalizacións. Esta modificación será de aplicación xa tamén neste ano.

A audiencia pública permanecerá aberta até o 7 de maio de 2024, inclusive. Nesta ligazón está hai dispoñible unha nota explicativa dos cambios propostos.