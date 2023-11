O Grupo Lence medra grazas á marca branca e prevé facturar este ano 260 millóns

A marca branca está a facer medrar ao Grupo Lence, convertido xa na segunda industria que máis leite recolle en Galicia, despois da multinacional francesa Lactalis. Os perto de 900.000 litros diarios recollidos nunhas 300 ganderías, principalmente das provincias de Lugo e A Coruña, e transformados nas súas plantas de envasado de Lugo e Arteixo, fan da empresa galega a oitava láctea no ránking estatal.

A compañía luguesa agarda rematar este ano cun volume de facturación próximo aos 260 millóns de euros, un 25% máis con respecto ao ano pasado, no que a empresa fundada por Jesús Lence e que hoxe dirixe a súa filla Carmen acadou os 208,4 millóns de euros facturados e os 9,5 millóns de euros de beneficio.

“Conseguimos o noso obxectivo de dobrar a empresa en 5 anos”, fardou a presidenta do Grupo Lence, que destacou o “espíritu de superación” como “fundamental para seguir triunfando como o estamos facendo”.

Leite Río pasou de facturar 133 millóns de euros no 2018, antes da chegada de Carmen Lence, aos 260 previstos para este ano

No transcurso dunha visita do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ás instalacións da empresa no Ceao, Carmen Lence presumiu de ser “unha empresa de tamaño medio que compite nun mundo de multinacionais”.

O presidente da Xunta, pola súa parte, destacou “a potencia das empresas familiares en Galicia”. “As grandes empresas en Galicia son empresas familiares”, louvou. O Grupo Lence ten 233 empregados directos logo de crear 30 postos de traballo este ano.

Aposta pola marca branca

A forte inflación e a caída na renda dispoñible das familias está a impulsar o consumo de marcas de distribución fronte ás marcas propias dos fabricantes e a empresa lucense soubo adaptarse a ese cambio de tendencia, poñendo as súas máquinas a envasar para outros.

De feito, as marcas emblema da compañía lucense, como Río de Galicia ou Leyma, perden peso na carteira comercial do Grupo Lence fronte aos bricks envasados con marca branca para as cadeas de supermercados, que representan xa máis do 60% do volume de leite transformado nas fábricas da empresa.

Seis de cada 10 litros envasados levan a marca da distribución

En canto ao consumo, segundo reflicte o último barómetro do sector lácteo presentado pola Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), o consumo de leite líquido medrou este ano un 1,1%, fronte á forte caída do 4,7% no consumo de iogures e ao descenso do 0,4% dos queixos, rachándose así unha tendencia decrecente no consumo de leite mantida nos últimos anos.

Envasar leite, máis rendible que facer derivados

Sen case produtos de valor engadido (nata, batidos e leite ultrafiltrado son os seus máximos logros neste eido), o Grupo Lence sigue tendo no leite líquido o seu produto estrela. Logo de anos de prezos de venda baixos, debido á utilización do leite como produto reclamo nos supermercados, a escaseza de subministro vivida nos últimos meses do 2022 impulsou unha forte suba do prezo do leite nos liñais, que, con leves correccións, segue a manterse alto.

A forte suba experimentada polo prezo do brick nos supermercados está a beneficiar ao Grupo Lence fronte a industrias que fan queixos ou outros derivados

Iso fai que fronte aos anos nos que as empresas lácteas centradas no envasado de leite líquido se arruinaban, neste momento sexan as máis rendibles, máis que as que apostaron por produtos derivados de maior valor engadido, como por exemplo Inleit, prexudicada pola caída na demanda china e na cotización dos produtos lácteos industriais nos mercados internacionais.

Pero as tornas poden volver cambiar, polo que Carmen Lence pretende aproveitar a época de vacas gordas actual para seguir modernizando os procesos produtivos, a través de inxeccións económicas como as do proxecto SmarTZ4Milk, e tratar de innovar, da man da Aula de Produtos Lácteos da USC, en novos lanzamentos que impacten nun perfil de consumidor cun poder adquisitivo máis elevado.