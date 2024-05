Aumenta a produción e o rendemento do millo forraxeiro co biofertilizante Neoforce® N Fixer

Na actualidade, a biotecnoloxía conseguiu numerosos avances no sector agrícola. Fertiberia TECH está sempre á vangarda en produtos tecnolóxicos para a agricultura, que complementan as prácticas de fertilización actuais coa finalidade de crear un camiño que leve a optimizar producións e obter a maior rendibilidade dos nosos cultivos, contribuíndo a unha maior sustentabilidade e respecto polo medio ambiente.

A nova liña Neoforce® con tecnoloxía Care de Fertiberia TECH centra o seu desenvolvemento en solucións de biofertilización, bioprotección e bioestimulación. A aplicación de Neoforce® N Fixer aumenta a biodispoñibilidade, fixación e absorción de nutrientes por parte da planta. Destinado a cultivos con grandes requirimentos nutricionais e un alto grao de tecnificación, está desenvolvido especialmente para a fixación biolóxica de nitróxeno. Induce a síntese de sustancias que atrasan o envellecemento das células vexetais prolongando a actividade fotosintética e reducindo as perdas nutricionais, aumentando a eficiencia enerxética.

Trátase dun biofertilizante único no mercado formulado como concentrado soluble (SL) a base dun consorcio de 3 microorganismos fixadores de nitróxeno: Azospirillum brasilense (109 ufc/ml*), Azotobacter vinelandii (109 ufc/ml*) e Rhizobium leguminosarum (109 ufc/ml*) [unidades formadoras de colonias].

Este potente consorcio de microorganismos, aos que se lle incorpora a tecnoloxía Care, actúa en equilibrio tanto no microbioma da folla como no microbioma do chan de forma libre, asociativa e simbiótica. Ademais, a exclusiva composición de Neoforce® N Fixer contén elicitores moleculares metabólicos (lipoquitooligosacáridos) que actúan como moléculas sinal na comunicación “microorganismo-planta-microorganismo”.

Os principais beneficios da aplicación de Neoforce® N Fixer son os seguintes:

1. Fixación de nitróxeno e asimilación de nutrientes

Neoforce® N Fixer está composto por un consorcio de microorganismos (libres, asociativos e simbióticos) e un conxunto de bioactivos sinal que, ao colonizar raíces e follas, son capaces de transformar o nitróxeno atmosférico en formas de nitróxeno asimilables polos cultivos. Ademais, axuda a reducir a perda de nitróxeno por lixiviación de maneira indirecta, mediante a promoción do crecemento das raíces das plantas e a mellora da súa capacidade para absorber e utilizar o nitróxeno dispoñible no chan.

2. Promoción do crecemento

Uno dos efectos de Neoforce® N Fixer é a indución da síntese de ácido indolacético (fitohormona vexetal de crecemento). Esta fitohormona é fundamental durante os primeiros estados de implantación do cultivo, imprescindible para o seu desenvolvemento e crecemento. Ademais, mellora o desenvolvemento radicular, promovendo o desenvolvemento das raíces adventicias. Desta forma, as novas plantacións están mellor preparadas para a absorción de auga e nutrientes.

3. Mitigación de tensión

A activación da encima ACC-desaminasa bloquea a síntese de etileno que xeran as plantas baixo condicións de tensións. Este fenómeno xera un efecto positivo sobre a fisioloxía vexetal dos cultivos, atrasando o envellecemento das células vexetais e mellorando a capacidade fotosintética.

Ensaios demostrativos en Asturias e Galicia

A eficacia de Neoforce® N Fixer foi testada en diversos campos demostrativos nas provincias de Lugo e Asturias na campaña de 2023 en millo forraxeiro, onde se comparou coa non aplicación do produto (control). Observouse que aquelas plantas nas que se aplicou o biofertilizante de Fertiberia TECH mostraban unha coloración foliar máis verde e menor cantidade de restrollos (menor cantidade de follas secas e ausencia de síntomas de carencias). A produción de materia verde estimouse pesando mostras de plantas enteiras. Nos campos, obtivéronse aumentos de produción superiores a 4 toneladas/ha, cunha media de +6,7 toneladas/ha (+13 %), acompañados dun aumento no contido de proteína soluble, cando se aplicou Neoforce® N Fixer.

Como se aplica Neoforce® N Fixer?

Neoforce® N Fixer pode aplicarse en todo tipo de cultivos, xa sexa de maneira directa ao chan ou foliarmente. No cultivo de millo recoméndase a aplicación de 3 L/ha, desde pre-emerxencia ata post-emerxencia precoz cando as plantas de millo presenten 3-4 follas verdadeiras.