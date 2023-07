Leyma entra en campaña electoral: se as vacas votasen, teriamos moito “ganado”

Coincidindo coas eleccións xerais e no marco do Día de Galicia, Leyma destaca a importancia do rural e o sector gandeiro para Galicia na súa campaña.

Leyma, empresa que forma parte do Grupo Lence e que compra e transforma toda a súa produción en Galicia, entra de cheo na campaña electoral. No contexto do 25 de xullo, Día de Galicia, a láctea galega pon de manifesto a importancia que o rural e, en concreto, as vacas teñen para a actividade económica, cultural e social da comunidade a través dunha campaña.

Actualmente, en Galicia hai 120 concellos que teñen máis vacas censadas que persoas. Aproveitando esta situación, Leyma desenvolve esta campaña, ideada pola axencia creativa coruñesa quattro idcp, e xoga coas palabras, lembrando que, se estes animais votasen, teriamos moito “gando”.

A campaña está formada por unha pegada simbólica de carteis nas principais cidades de Galicia, que se fixo coincidindo coa campaña electoral; varias pezas de vídeo recollendo esta acción; e publicidade en diferentes plataformas e medios de comunicación coincidindo con esta data tan sinalada para os galegos e galegas.

O rural galego: a “vaca sacra” de Leyma

Desde o ano 1962, Leyma é sinónimo de orixe e calidade para as familias galegas; é parte das súas vidas e da súa alimentación. A marca chegou en boa forma á actualidade, xa que, ao peche do ano 2022, Leyma tiña unha cota de mercado en Galicia do 10,6%, sendo o leite galego máis vendida e a única que creceu tanto en volume como en cota en 2022 en territorio galego.

Un dos piares básicos da filosofía de Leyma é devolverlle á terra parte do que recibe dela. Por este motivo, apostan 100% por Galicia e, en concreto, polo seu rural e as súas granxas lácteas, comprando e transformando todo o seu leite na súa terra.

Por ese motivo, esta campaña do Día de Galicia vira contorna ao rural galego e a unhas dos seus grandes protagonistas: as vacas, que son a base da materia prima da Leyma; unha fonte de ingresos vital para a comunidade; e unha peza crave para loitar contra o despoboamento do rural e manter a soberanía alimentaria. Alí onde hai vacas, hai actividade económica, hai alimento fresco e fíxase poboación.

Nese sentido, cabe destacar que todas as granxas provedoras de Leyma contan coa certificación Welfair de Benestar Animal, que emite Aenor. Ademais, o leite de Leyma conta co selo de Galicia Calidade e o selo Galega 100%. Para garantir a máxima calidade no seu leite, Leyma fai unhas 2.500 análises mensuais, recollendo mostras en cada explotación que posteriormente se analizan no Laboratorio Interprofesional Galego de Análise de Leite.