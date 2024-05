Nova presidenta do Consello Regulador da DO. Ribeiro

Concepción Iglesias Pousa, a que até agora era vicepresidenta do Consello Regulador, foi elixida esta mañá presidenta en funcións do Consello Regulador da D.O. Ribeiro. Substitúe así a Juan M. Casares Gándara, quen dimitiu debido á súa incompatibilidade co seu recente cargo de deputado no Parlamento de Galicia.

O pleno do C.R.D.O. Ribeiro reuniuse hoxe en Ribadavia co obxectivo do nomeamento da presidencia da entidade. Os membros do mesmo elixiron por maioría de votos a Concha Iglesias, vicepresidenta do Consello Regulador, para facer fronte á presidencia do organismo.

Concha Iglesias Pousa, licenciada en Dereito, é tamén a vicepresidenta da Cooperativa Viña Costeira desde hai 13 anos. Está ligada ao sector vitivinícola como viticultora desde hai máis de 24 anos.