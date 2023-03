Gran Bazán, albariños atlánticos que coidan a biodiversidade

A adega Gran Bazán (Vilanova de Arousa, Pontevedra) foi unha das pioneiras en elaborar na D.O Rías Baixas albariños con maceración. Falamos co seu enólogo, Diego Ríos, e coa súa responsable de exportación, Cristina Domínguez, para contarvos como traballan. Gran Bazán distinguiuse tamén nos últimos anos por proxectos de conservación da biodiversidade. Así, entre outras medidas, traballan o viñedo con cubertas vexetais e eliminaron o uso de insecticidas, substituídos por trampas de feromonas.

Outro fito da adega chegou no verán do 2022, coa recepción do selo Galicia Calidade, que se suma ós distintivos e recoñecementos que veu recibindo a adega nos últimos anos. Na Cata de Viños de Galicia 2022, por exemplo, o seu Don Álvaro de Bazán conseguiu alzarse co Acio de Ouro na sección de Viños de Colleitas anteriores, obtendo desta maneira o máximo recoñecemento na súa categoría. Mentres, o viño Limousin foi distinguido co Acio de Prata na categoría de Viños de Elaboracións con madeira.