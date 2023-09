Case a totalidade das adegas D.O. Rías Baixas están vendimando, con máis de 27 millóns de quilos recollidos

Como xa vén sendo habitual, as subzonas máis madrugadoras foron as situadas ao sur de Galicia, as de Condado do Tea e O Rosal.

A vendima na Denominación de Orixe Rías Baixas xa é unha realidade no seu conxunto desde a semana pasada. Máis do 95% das adegas das cinco subzonas da denominación están inmersas na campaña 2023, caracterizada pola calidade e o bo estado sanitario da uva. Os primeiros traballos iniciáronse o pasado 21 de agosto cos pés de cuba e os viños basees de espumoso. Ata a data xa se recolleron 27.370.000 kg de uva.

O Departamento Técnico está a pleno funcionamento para controlar a orixe e a calidade das uvas que entran nas adegas elaboradoras nesta campaña de vendima. Para iso conta con 23 veedores/auditores, que un ano máis ven reforzados co apoio dos funcionarios da Consellería do Medio Rural e do Plan de Control de Vendima, que desenvolve a Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) como axuda ao traballo de auditoría e inspección que vén realizando este Consello Regulador. “Cabe destacar que o estado sanitario é moi bo, así como a calidade da uva á súa entrada en adega”, indica Agustín Lago, quen asegura que “en referencia ás cifras de recollida do Informe de Estimación da Colleita 2023, presentado polo Órgano de Control e Certificación, de momento é un pouco pronto para confirmar se finalmente chegarase aos 46 millóns de quilos de uva”.

Como xa vén sendo habitual, as subzonas máis madrugadoras foron as situadas ao sur de Galicia, as de Condado do Tea e O Rosal. Neste momento, as adegas da denominación recollen as variedades brancas, (levan 27.350.000 kg.), para logo dar paso ás tintas, das cales ata o de agora só recolléronse 20.000 kg. O director técnico lembra que, ao repartirse a superficie de viñedo en cinco subzonas, “as condicións de maduración están a ser óptimas en función da diversidade en termos microclimáticos, o que fai que o momento dela vendima difira entre viñedos dependendo da proximidade á costa, a altitude, a orientación, a exposición…”

Unha das características da vendima na D.O. Rías Baixas é que toda se fai manualmente, polo que require de numerosa man de obra en momentos puntuais. Ademais, as normas de vendima obrigan aos viticultores para depositar as uvas en caixas de plástico alimentario de menos de 30 kg para preservar a calidade das mesmas ata a súa entrada na adega.

O ciclo vitícola na campaña 2023 estivo caracterizado por un inverno cálido e moi húmido; mentres que a primavera foi seca. Precisamente, estas condicións primaverais han determinado que esteamos #ante unha colleita con boa taxa de brotación, de elevada fertilidade, con grandes acios e nun bo estado sanitario. O mes de xuño foi húmido e o verán, en xeral, seco, con poucas precipitacións. De maneira que a media de diminucións na presente campaña estivo en torno ao 11% e foron provocadas principalmente por ataques de mildiu, corremento de flor e xeadas.

A presente campaña conta con 179 adegas rexistradas. A superficie desta Denominación de Orixe é de 4.492,38 ha. (23.388 parcelas), atendidas por 4.998 viticultores.