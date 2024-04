A cohesión social, tema sobre o que xirará o ‘Día Vino D.O. 2024’

O 11 de maio, 35 denominacións de orixe de viño de 14 comunidades autónomas celebrarán o Día Vino D.O. 2024, unha acción de carácter festivo e reivindicativo promovida pola Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), a asociación que representa ás denominacións de viño a nivel nacional. O Día Vino D.O. é unha celebración colectiva na que cada ano numerosas denominacións de orixe de viño de múltiples zonas do noso país organizan o mesmo día (o segundo sábado de maio) diferentes actividades en lugares emblemáticos dos seus territorios, cun brinde colectivo e simultáneo como acto central en todas elas, que terá lugar ás 13.30h (ás 12.30h, en Canarias).

O Día Vino D.O. organízase cun dobre obxectivo: achegar á xente uno dos produtos máis vinculados e que máis prestixio dan ás zonas rurais, o viño con denominación de orixe, e á vez reivindicar os valores e o impacto positivo que as denominacións de orixe de viño teñen sobre os territorios nos que se sitúan e sobre as comunidades que neles habitan. Este ano, na que vai ser a súa oitava edición, todas as actividades van levar a cabo baixo o leit motiv “as denominacións de orixe dan vida aos nosos pobos. Celebremos o que nos une!” e promovendo una mesma conversación en redes sociais baixo o hashtag #VINODOcohesionsocial.

Co Día Vino D.O. 2024 quérese visibilizar que as denominacións de orixe de viño promoven comunidades máis cohesionadas, máis unidas, porque axudan a xerar identidade, arraigamento e sentido de pertenza, contribúen á preservación e posta en valor do patrimonio material e inmaterial dese territorio e facilitan o desenvolvemento socioeconómico e cultural das zonas, proporcionando tradicións e costumes que axudan a vertebrar as interaccións sociais da xente que vive e traballa nas zonas rurais. En definitiva, as DDOO contribúen a reforzar o tecido social, o que beneficia ao conxunto dos habitantes da zona e, por extensión, á sociedade no seu conxunto.

Con motivo do Día Vino D.O. 2024, este ano, por primeira vez, CECRV vai entregar un recoñecemento destinado a homenaxear a persoas ou iniciativas que estean a contribuír de forma significativa a achegar o mundo do viño á xente e particularmente a novos perfís de consumidores. O primeiro recoñecemento do Día Vino D.O. concedéuselle a Lacrima Terrae, concretamente ás súas fundadoras, Alba Atienza e Sofía Atienza, polo seu labor para facer que o mundo do viño sexa algo sinxelo, divertido e ao alcance de calquera e por facelo desde unha óptica singular e co gozar e a sinxeleza como eixos. A entrega deste recoñecemento terá lugar o 7 de maio, en Madrid, no marco dunha acción formativa sobre comercialización e veta para adegas organizada por CECRV.

As 35 denominacións de orixe de viño que participan este ano no Día Veu D.Ou. son: Almansa, Binissalem, Bulas, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Xerez, Jumilla, A Mancha, Lanzarote, León, Málaga, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Monterrei, Montilla-Moriles, Navarra, Pla i Llevant, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Rueda, Serras de Málaga, Somontano, Tacoronte-Acentejo, Toro, Txakolí de #Álava, Txakolí de Bizkaia, Txakolí de Getaria, Uclés, Utiel-Requena, Valencia, Viños de Madrid e Yecla. Todas elas brindarán á vez, o 11 de maio, ás 13.30h (12.30h en Canarias), polo viño D.Ou., polos valores que encerra (diversidade, calidade, autenticidade, coidado e respecto polo saber facer local e polo medio natural, arraigamento e recoñecemento do medio rural, #gozar, cultura…) e pola contribución das DDOO de viño á cohesión social das comunidades que habitan nos territorios nos que se sitúan.

Sobre CECRV:

A Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) é a asociación sen ánimo de lucro que representa ás denominacións de orixe de viño ante a Administración Xeral do Estado e ante as institucións da Unión Europea, recoñecida polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación como interlocutor da Administración en materia de figuras de calidade. CECRV forma parte tamén da European Federation of Origin Wines (EFOW), xunto ás organizacións representativas das indicacións xeográficas do resto de grandes países produtores europeos (Francia, Italia e Portugal, ademais de España).

Sobre o Día Vino D.O.:

Movemento Vino D.O. é a marca coa que a Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas diríxese ao consumidor para difundir o concepto denominación de orixe e os valores ligados aos viños con D.O. Coa devandita marca xurdiu o Día Movemento Vino D.O. que en 2023 cambiou de nome e pasou a chamarse Día Vino D.O. Esta acción celebrouse por primeira vez en 2017 e desde entón, nas súas sete edicións ata a data, conseguiu axuntar a miles de persoas brindando polo viño con denominación de orixe en diferentes puntos de España. Trátase dun día para celebrar a existencia das DDOO, a súa diversidade e a súa achega á sociedade.

A información sobre as actividades que levarán a cabo nas diferentes denominacións de orixe o 11 de maio estará dispoñible proximamente nas súas respectivas webs e na páxina de CECRV: www.vinosdo.wine