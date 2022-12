Aprobados os decretos de nutrición sostible de solos, ordenación de granxas bovinas e nova PAC

As explotacións de menor tamaño non deberán cumprimentar o caderno de explotación ata o 1 de xullo de 2024

O desenvolvemento do Sistema de Información de Explotacións contará con financiamento do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Para a entrada en vigor das obrigacións deste real decreto establécese un período transitorio, de xeito que as explotacións de menor tamaño non deberán cumprimentar os seus datos no caderno de explotación ata o 1 de xullo de 2024.