Xornada en Narón con charlas sobre PAC, Lei de Recuperación de Terras e plantas mediciñais

‘TerraRendible‘ organiza para este luns 4 de decembro unha charla que tratará temas de interese e actualidade para as explotacións agrarias.

O acto será ás 16:30 no centro da asociación na parroquia do Val, no Concello de Narón.

O programa desta palestra está dividido nas seguintes intervecións:

-Alejandro Martínez Vérez, xefe de sección da Oficina Rural de Ferrol. A súa intervención titúlase ‘Rede Natura e PAC’.

-Miguel Teixido Sotelo, xerente Seitura 22. Ofrecerá unha palestra sobre a ‘Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia’

-Marcos Bonome Dopico, xerente de Central Galaica de Plantas Medicinais. A disertación será ‘Cultivo e recolección sostible de plantas medicinais e aromáticas’.

A Asociación ‘TerraRendible’ organiza o encontro coa colaboración do Concello de Narón, Cooperativa O Val e Seitura 22.

Para máis información pódese enviar Whatsapp a: 622 655 769