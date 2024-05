Aberta a inscrición para a 41ª Escola Nacional de Xuíces Gandeiros 2024

As xornadas realizaranse en Asturias a finais do mes de xuño

O próximo 15 de maio finaliza o prazo de inscrición á 41ª Escola Nacional de Xuíces Gandeiros, que se celebrará os días 24, 25 e 26 de xuño de 2024 organizada por CONAFE en colaboración con Asturiana de Control Lechero – Asociación Frisona (ASCOLAF) e o Ayuntamiento de Tineo, e coa participación de ganderías locais.

Os asistentes terán a oportunidade de coñecer en profundidade como se xulgan os animais na pista dun concurso. Lembrámosvos que as prazas son limitadas.

Descarga desde aquí o formulario de inscrición

A escola comezará o luns 24 de xuño cunha charla sobre morfoloxía, a cargo de Santiago Mato, xefe do Departamento de Morfoloxía de CONAFE, e outra sobre Juzgamiento, que impartirá Bonet Cid, Director Técnico da Escola. A continuación, haberá unhas clases prácticas con animais procedentes de ganderías asturianas.

Ademais, o martes 25 e o mércores 26 de xuño continuará o desenvolvemento das seccións prácticas da escola.

O obxectivo destas escolas, que se retomaron con gran éxito no ano 2022 e tiveron tamén unha excelente acollida o pasado ano 2023, é a formación de Xuíces Gandeiros e, igualmente importante, achegar coñecementos morfolóxicos do animal que permitan mellorar o nivel do rabaño, corrixindo os defectos ou aumentando as virtudes dos seus animais mediante un mellor emprego do material xenético que asegure unha mellor descendencia.

Inscrición antes do 15 de maio enviando o formulario de inscrición a: conafe@conafe.com, ou á seguinte dirección postal: CONAFE Apartado de Correos 31 – 28340 Valdemoro (Madrid)