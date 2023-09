Llinde Ariel Jordan, a vaca máis laureada en concursos de raza frisoa con catro Gran Campionatos de Vacas

A cidade asturiana de Xixón foi o escenario do 43º Concurso Nacional da Raza Frisoa dentro da AGROPEC (Feira do Campo e das Industrias Agrícolas, Gandeiras, Forestais e Pesqueiras) o sábado 23 de setembro. Nesta xornada, a vaca Llinde Ariel Jordan (S.A.T. Ceceño, Cantabria) foi a campioa deste concurso por cuarta vez consecutiva.

O cuarto triunfo consecutivo de Llinde Ariel Jordan (S.A.T. Ceceño, Cantabria) como Vaca Gran Campioa do Concurso Nacional de Raza Frisoa de CONAFE 2023,sitúaa en solitario na cabeza do palmarés dos Nacionais en España, pois a vitoria deste ano supón un fito histórico nunca antes visto e probablemente moi difícil de igualar: catro triunfos consecutivos no Gran Campionato de Raza Frisoa español, por parte dunha vaca cántabra, da man do seu gandeiro, Agapito Fernández, logrou o que parecía imposible.

Este récord de triunfos no Nacional significa ademais moitas cousas. Esta vaca case irrepetible demostra por unha banda o excelente nivel da nosa cabana gandeira de raza frisoa nun dos concursos de mellor nivel dos últimos anos e por outro o extraordinario nivel de preparación e manexo que exhiben os gandeiros españois.

Como expresou Paulino Badiola, xuíz da edición 2023 do Nacional de Raza Frisoa e prestixioso gandeiro, que ademais é propietario da vaca Pacho Goldwyn Telva que compartía o récord de 3 triunfos ata este ano coa gañadora, “Llinde Ariel Jordan mellora co paso dos anos como o bo viño”. Porque aos seus 12 anos de idade, esta vaca acaparou todas as miradas e aplausos desde a súa entrada en pista.

Un ano no que, ademais, a calidade dos 159 animais que saíron a pista, presentados por 52 ganderías, foi extraordinaria, e o superlativo nivel das seis finalistas demostraba que calquera delas podería gañar calquera concurso a nivel nacional e internacional.

Venturo Happen Rosani, Campioa Nacional de Tenreiras e Xato

Pola súa banda, Venturo Happen Rosani, de Gandería Casa Venturo (Asturias), proclamouse Campioa Nacional de Tenreiras e Xato por diante de Casa-Nova Gigi Blaska 1661, de Gandería Carro (Galicia), Subcampioa Nacional de Tenreiras e #Xato, e de Oyambre Kandela Moovin Rede, de SAT Cabo Oyambre (Cantabria), que recibiu unha Mención de Honra.

A xornada desta edición 2023 do Nacional comezou ás 9:00 da mañá coas seccións de tenreiras e #xato. Os premios ao Mellor Rabaño e Mellor Criador de Tenreiras e Xato foron para S.A.T. Rey de Miñotelo (Lugo) e os de Segundo Mellor Rabaño e Segundo Mellor Criador, para Gandería Carro (A Coruña). Na categoría de tenreiras e xato Vermellas, SAT Cabo Oyambre tamén levou a Cantabria o título de Campioa Vermella con Oyambre Kandela Moovin Rede. Como Subcampioa Vermella o xuíz elixiu a Gloria Warriors Antya Rede (Gloria Holstein, Cantabria), que como o pasado ano 2022 volveu quedar ás portas do triunfo.

Vacas en lactación e grupos

No camiño cara ao seu histórico triunfo, Llinde Ariel Jordan foi antes elixida Vaca Adulta Campioa e primeira da súa sección: Vacas en lactación de máis de 60.000 k. Na gran final do campionato impúxose a Serrada Chantel Chief, de Gandería La Serrada (Ávila) en copropiedade con José Antonio Hernández, Quim Serrabassa, Agriber e Quality Holsteins, que xa foi Vaca Intermedia Campioa en 2021 e que se proclamou este ano Vaca Adulta Subcampioa e Gran Campioa Reserva, e a Rey 814 Beemer Yuri, de S.A.T. Rey de Miñotelo (Lugo), que o pasado ano 2022 xa estivo ás portas do triunfo como Gran Campioa Reserva, e que este ano volveu a estar preto recibindo a Mención de Honra na final.

Por outra banda, o título de Vaca Intermedia Campioa foi para Ferreiro Rocío Jordy Rede Vermella, da gandería Casa Cid (Lugo) en copropiedade con G. Eloy, S. Filgueiras, Q. Serrabassa e Agriber. A Vaca Adulta Subcampioa foi Ponderosa Kendal Betty, de Ponderosa Holsteins (Lleida, Cataluña), mentres que a Mención de Honra foi para Mariña Crushabull Naty, de Granxa La Marina (Cantabria).

No Campionato Nacional de Vacas Vermellas gañou a vaca Ferreiro Rocío Jordy Rede Vermella, da gandería Casa Cid (Lugo) en copropiedade con G. Eloy, S. Filgueiras, Q. Serrabassa e Agriber, e Sarobefarm Warrior Izane Vermella, da Gandería Sarobefarm (Biscaia, País Vasco), foi Subcampioa.

Ponderosa Holsteins (Lleida, Cataluña) obtivo o título de Mellor Criador Nacional de Vacas e Casa Flora (Asturias), o de Segundo Mellor Criador. En canto ao Mellor Rabaño Nacional de Vacas repetíronse ambas as posicións, con Ponderosa Holstein obtendo o premio ao Mellor Rabaño e Casa Flora como Segundo Mellor Rabaño.

O título de Mellor Autonomía, para o que se xulgaron lotes de catro vacas presentados por gandeiros de catro comunidades autónomas (Cataluña, Cantabria, Asturias e Galicia), recaeu por segundo ano consecutivo en Cataluña, seguida esta vez por Cantabria. Paulino Badiola elixiu como mellores manejadores do concurso, por esta orde, a Alberto Iglesias (Galicia), Elio Noci (Italia) e Vicente Velasco (Galicia).

Nesta edición do Nacional rendeuse unha homenaxe a Germán de la Vega, presidente de CONAFE desde xuño de 2011 ata o pasado mes de xuño de 2023, cando foi relevado por Manuel Sandamil, actual presidente da Confederación, en recoñecemento ao seu traballo, así como tamén á Gandería Casa Pozo (Lugo, Galicia) polo seu incesante labor pola mellora da raza frisoa.

Tamén houbo un cariñoso recordo para Marisa Rodríguez, de gandería Casa Viña (Asturias), tristemente falecida hai uns meses e cuxa familia estivo presente no concurso, así como para todas as perdas sufridas este ano en familias gandeiras.

O peche púxoo a gran festa do Campionato Nacional de Pastores

O 22º Campionato Nacional de Pastores pechou o domingo a gran festa nacional da raza frisoa 2023 celebrada esta fin de semana en Xixón. O campionato tamén foi xulgado por Paulino Badiola, xuíz oficial do concurso de raza frisoa, que estivo acompañado en pista polos xuíces de CONAFE Javier Álvarez e Bonet Cid para valorar o desempeño dos 39 manejadores de categorías infantil, júnior e sénior.

Antes do inicio do campionato, Javier Álvarez ofreceu unha clase teórico-práctica de manexo, coa colaboración de dúas manejadores profesionais como Adrián Entrecanales e Germán Fernández, que ofreceron as pautas e regras para manexar aos animais en pista e as claves para non recibir penalizacións do xuíz.

Os participantes do campionato dividíronse entre os 8 participantes da categoría Sénior, os 14 participantes de categoría Júnior e os 17 participantes da categoría Infantil, en total 39 manejadores de entre 1 e 28 anos de idade que demostraron que a substitución está máis que garantido e que a afección pola morfoloxía e os concursos da raza frisoa seguen moi en auxe.

Como en edicións anteriores, o Campionato Nacional de Manejadores CONAFE 2023 tamén se dividiu en 3 categorías: Sénior (de 18 a 30 anos), Júnior (de 12 a 17 anos) e Infantil (ata 11 anos). Destacaron Llorenç Bosch como Campión Sénior, e Lorena Rodríguez, como Subcampioa Sénior; María Otero como Campioa Júnior, e Elsa Planillo como Subcampioa Júnior; e Claudia López repetiu por segunda vez como Campioa Infantil, mentres que Raúl Heres, sucedeu este ano ao seu irmán como Subcampión Infantil.

O 43º Concurso Nacional da Raza Frisoa 2023 foi organizado por CONAFE coa colaboración da Asociación Frisoa Asturiana ASCOLAF, contando co patrocinio da Consellería de Medio Rural e Política Agraria do Goberno do Principado de Asturias, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Central Lechera Asturiana, Ayuntamiento de Xixón, Cámara de Gijón, Caja Rural de Gijón e Caja Rural de Asturias.

Este 43º Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2023 tampouco sería posible sen o apoio dos nosos patrocinadores e colaboradores: Aberekin, Agrovaldés, ASA Servizos Agropecuarios, Asaja Asturias, Ascol, Campoastur, COVAP Alimentación Animal, De Heus, Fefricale, Inatega, MSD Animal Health, Nanta, RFEAGAS, Setna, Uniform-Agri e Xenética Fontao.

Consulta os resultados do concurso a través da seguinte ligazón:

Resultados do 43º Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2023